Babenberg Linz seit sechs Spielen ohne Sieg - nach 0:1 bei Urfahr

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:41

Der SV Urfahr 1912 trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Union Babenberg Linz Süd davon. Luft nach oben hatte der SV Urfahr dabei jedoch schon noch vor 80 Zuschauern auf dem Sportplatz Urfahr.

Der erste und einzige Treffer des Tages sollte kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Referee Johann Mayr fallen: Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Marlon Aschauer vor 80 Zuschauern ins Netz. Letztendlich hatte der SV Urfahr 1912 Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Urfahr momentan auf Platz drei

Das Heimteam nimmt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Urfahr 1912. In den letzten fünf Partien rief der SV Urfahr 1912 konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Union Babenberg Linz Süd weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Nun mussten sich die Gäste schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Union Babenberg Linz Süd bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Der SV Urfahr 1912 stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim FC Dardania Linz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Babenberg Linz Süd die Union Edelweiss Linz Juniors.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – Union Babenberg Linz Süd, 1:0 (1:0)

45 Marlon Aschauer 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!