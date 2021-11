Babenberg Linz bringt Führung nicht über die Zeit - und verliert 2:3 gegen Edelweiss Linz Juniors

Details Sonntag, 07. November 2021 17:08

Union Babenberg Linz Süd und die Union Edelweiss Linz Juniors lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Babenberg war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Heimmannschaft ging in Minute 15 in Front. Christian Wollanek versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Babenberg Linz Süd (35.). Mit der Führung für Union Babenberg Linz Süd ging es in die Kabine. Die Babenberger mussten den Treffer von Ardit Bajraktari zum 1:2 hinnehmen (50.). In der 84. Minute gelang den Union Edelweiss Linz Juniors, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Elvedin Kurtovic. Die Union Babenberg Linz Süd kam nicht mehr ins Spiel zurück, Adrien Gigl brachte die Union Edelweiss Linz Juniors sogar in Führung (92.). Die Union Babenberg Linz Süd ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot den Union Edelweiss Linz Juniors nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Edelweiss Juniors springen auf Rang fünf

Die Babenberger müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Babenberg Linz Süd muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Nun musste man sich schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier wird Babenberg nach unten durchgereicht. Die Union Edelweiss Linz Juniors holten auswärts bisher nur acht Zähler. Der Gast schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Der Angriff der Union Edelweiss Linz Juniors wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 44-mal zu. Die Edelweiss Juniors sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigten sich die Union Edelweiss Linz Juniors in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die Union Babenberg Linz Süd auf der eigenen Anlage gegen den SV Oftering. Die Union Edelweiss Linz Juniors treten am gleichen Tag beim FC Dardania Linz an.

2. Klasse Mitte: Union Babenberg Linz Süd – Union Edelweiss Linz Juniors, 2:3 (2:0)

15 Juergen Hartl 1:0

35 Christian Wollanek 2:0

50 Ardit Bajraktari 2:1

84 Elvedin Kurtovic 2:2

92 Adrien Gigl 2:3

