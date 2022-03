Erfolgsserie der Edelweiss Juniors hält weiter an - 2:0 gegen Pasching 16

Details Sonntag, 27. März 2022 20:14

Bei den Union Edelweiss Linz Juniors gab es für den SV Pasching 16 nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Pflichtgemäß strichen die Edelweiss Juniors gegen Pasching 16 drei Zähler ein. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto des SV Pasching 16 gegangen.

Die Union Edelweiss Linz Juniors gingen durch Aldin Pezic in der 33. Minute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Rilind Aliu erhöhte den Vorsprung der Union Edelweiss Linz Juniors nach 60 Minuten auf 2:0. In den 90 Minuten waren die Union Edelweiss Linz Juniors im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Pasching 16 und fuhren somit einen gerechtfertigten 2:0-Sieg ein.

Edelweiss Juniors bleiben oben dran

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schauen die Union Edelweiss Linz Juniors hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Offensive der Union Edelweiss Linz Juniors in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Pasching 16 war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 50-mal schlugen die Angreifer der Gastgeber aus Linz in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpften die Union Edelweiss Linz Juniors an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Linzer neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Die Union Edelweiss Linz Juniors scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Spielgegner SV Pasching 16 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des SV Pasching 16 derzeit nicht. Die Offensive von SV Pasching 16 strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Pasching 16 bis jetzt erst 19 Treffer erzielte. SV Pasching 16 musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Pasching 16 insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von SV Pasching 16 bleibt angespannt. Gegen die Union Edelweiss Linz Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reisen die Union Edelweiss Linz Juniors zum SV Sparkasse Alkoven, zeitgleich empfängt der SV Pasching 16 den SV Oftering.

2. Klasse Mitte: Union Edelweiss Linz Juniors – SV Pasching 16, 2:0 (1:0)

60 Rilind Aliu 2:0

33 Aldin Pezic 1:0