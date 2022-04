Ein Mann, ein Punkt: Radinger sichert das Remis

Details Sonntag, 03. April 2022 19:24

Die Union Edelweiss Linz Juniors sind nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SV Sparkasse Alkoven hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten der Gäste gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Union Edelweiss Linz Juniors der Favoritenrolle nicht gerecht wurden.

Die Union Edelweiss Linz Juniors gingen vor 35 Zuschauern in Führung. Adrien Gigl war es, der in der 23. Minute zur Stelle war. Die Gäste aus Linz hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 53. Minute erzielte Fabian Radinger das 1:1 für den SV Sparkasse Alkoven. Beim Abpfiff durch Referee Franz Kaltenberger stand es zwischen dem Heimteam und den Union Edelweiss Linz Juniors pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Alkoven Achter

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Sparkasse Alkoven rutschte ab auf Platz acht. Der SV Sparkasse Alkoven verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Der SV Sparkasse Alkoven ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Union Edelweiss Linz Juniors bekleiden mit 30 Zählern Tabellenposition vier. Mit 51 geschossenen Toren gehört man offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Mitte. Neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Union Edelweiss Linz Juniors derzeit auf dem Konto. Zu fünf Siegen hintereinander reichte es für die Edelweiss Juniors zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von den Edelweiss Jrs. fortgesetzt und auf elf Spiele erhöht.

Am nächsten Sonntag reist der SV Sparkasse Alkoven zum SV Oftering, zeitgleich empfangen die Union Edelweiss Linz Juniors die ASKÖ Leonding.

2. Klasse Mitte: SV Sparkasse Alkoven – Union Edelweiss Linz Juniors, 1:1 (0:1)

53 Fabian Radinger 1:1

23 Adrien Gigl 0:1