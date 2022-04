ASKÖ Leonding bringt Moser-Elf erste Niederlage seit 23. Oktober 2021 bei

Details Dienstag, 19. April 2022 13:48

In der Begegnung zwischen der ASKÖ Leonding und dem SV Oftering waren die Rollen klar verteilt, zumal der souveräne Tabellenführer der 2. Klasse Mitte den Zehntplatzierten empfing. Die ASKÖ hatte das Hinspiel mit 3:1 gewonnen, die Lehner-Elf war jedoch gewarnt, denn die seit 23. Oktober 2021 ungeschlagenen Ofteringer reisten mit breiter Brust an. Der Ligaprimus tat sich am Ostermontag schwer, Kapitän Daniel Steinbeiss und Co. setzten sich jedoch mit 1:0 durch und lachen nach dem achten Sieg im neunten Heimspiel weiterhin von der Tabellenspitze.

Tabellenführer kann Ofteringer Defensive nicht knacken

Rund 150 Besucher bekamen im Gaumbergstadion zunächst einen fußballerisch dürftigen Osterschmaus serviert. Die Gästeelf von Trainer Günter Moser rührte Beton an, stützte sich auf eine massive und kopmpakte Defensive und ließ den Tabellenführer nicht ins Spiel finden. In den ersten 45 Minuten bekamen die heimischen Fans eine schwache Lehner-Elf zu sehen. In einer überaus zerfahrenen und von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägten Partie fand der Ligaprimus nicht das richtige Rezept, den Ofteringer Abwehrverbund zu knacken. So kam die ASKÖ nur zur einen oder anderen Halbchance, weshalb es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen ging.

Kellner bricht den Bann

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ozabor bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Nach einer heftigen Pausenansprache von Trainer Christian Lehner stiegen die Leondinger in Durchgang zwei ordentlich auf das Gas, spielten druckvoll nach vorne und kreierten zahlreiche Chancen. Nachdem Christopher Moser und Alexander Brenner die besten Möglichkeiten der Hausherren nicht nutzen konnten, brandete im Stadion nach rund einer Stunde Jubel auf. Nach einem feinen Lochpass setzte sich Axel Kellner halblinks durch und brachte die Kugel im kurzen Eck unter. Der Tabellenführer hatte den Bann gebrochen, verabsäumte es in der Folge jedoch, ein Tor nachzulegen. Kellner hatte einen weiteren Treffer am Fuß, alleine vor dem SV-Kasten konnte ein Verteidiger im letzten Moment aber die brenzlige Situation bereinigen. Während für die Gäste nicht viel mehr als eine Cornerserie heraussprang, herrschte im Ofteringer Strafraum Elmeteralarm. Nach einem vermeintlichen Foul an Brenner blieb die Pfeife des Unparteiischen jedoch still, sodass es beim 1:0 blieb.

Anton Reiter, Sektionsleiter ASKÖ Leonding:

"Wir haben den angestrebten Sieg bzw. die drei Punkte eingefahren und die Pflicht erfüllt. Woche für Woche rühren unsere Gegner Beton an, weshalb es nicht einfach ist, spielerische Lösungen zu finden. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, konnten uns nach der Pause aber klar steigern und das Spiel letztendlich gewinnen. In der Tabelle sieht es aktuell sehr gut aus, wenngleich die direkten Konkurrenten noch auf uns warten".