Pasching 16 seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 24. April 2022 18:07

Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Pasching 16 davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Kirchberg-Th. Das Hinspiel hatte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening bei SV Pasching 16 mit 5:2 für sich entschieden.

Gregor Leonhartsberger stellte die Weichen für ASKÖ SC Kirchberg-Thening auf Sieg, als er in Minute 35 per Elfmeter mit dem 1:0 zur Stelle war. Letztendlich gelang es dem SV Pasching 16 im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war die ASKÖ SC Kirchberg-Thening die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Kirchberg-Thening muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Sieg sprang man nun auf den zehnten Tabellenplatz.

SV Pasching 16 hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 13. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV Pasching 16 die fünfte Pleite am Stück.

Nun musste sich SV Pasching 16 schon 14 mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwölf Unentschieden und 18 Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ SC Kirchberg-Thening zum SV Sparkasse Alkoven, zeitgleich empfängt der SV Pasching 16 den FC Stahl Linz.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – SV Pasching 16, 1:0 (1:0)

35 Gregor Leonhartsberger 1:0