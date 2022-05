Franckviertel Linz setzt Negativtrend fort - 1:2 bei Edelweiss Juniors

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:40

Das Auswärtsspiel von SV Franckviertel Linz endete erfolglos. Gegen die Union Edelweiss Linz Juniors gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 2:1.

Ardit Bajraktari brachte die Union Edelweiss Linz Juniors in der 30. Spielminute in Führung. SV Franckviertel Linz war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Elias Sadric beförderte das Leder zum 2:0 der Edelweiss Juniors über die Linie (58.). Yusuf Yalcin ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV Franckviertel. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit durch Referee Roman Staudinger hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Union Edelweiss Linz Juniors.

Edelweiss Juniors springen auf vierten Platz

Nun stehen die Edelweiss Juniors mit 36 Punkten auf Platz vier. Die Angriffsreihe der Edelweiss Juniors lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Union Edelweiss Linz Juniors sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 11 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei den Edelweiss Juniors etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterten die Edelweiss Jrs.

94 Gegentreffer hat der SV Franckviertel Linz mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den 14. Tabellenplatz bei. Im Angriff von Franckviertel Linz herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte Franckviertel den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der SV Franckviertel Linz schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Ein Sieg und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von SV Franckviertel Linz hält an. Insgesamt kassierte man nun schon vier Niederlagen am Stück.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reisen die Union Edelweiss Linz Juniors zum SV Oftering, gleichzeitig begrüßt der SV Franckviertel Linz den FC Dardania Linz auf heimischer Anlage.

2. Klasse Mitte: Union Edelweiss Linz Juniors – SV Franckviertel Linz, 2:1 (1:0)

60 Yusuf Yalcin 2:1

58 Elias Sadric 2:0

30 Ardit Bajraktari 1:0