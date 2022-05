ATSV St. Martin/Traun bringt FC Wels Juniors dritte Niederlage in Folge bei

Details Montag, 02. Mai 2022 16:01

In der 20. Runde der 2. Klasse Mitte kam es in der Begegnung zwischen dem ATSV Födinger St. Martin/Traun und den FC Wels Juniors zu einem Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle. Nach einer 1:3-Pleite im Hinspiel sowie einer 1:2-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen Oftering, hatte der ATSV am Sonntagnachmittag Grund zur Freude und feierte eine 3:1-Sieg. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten hingegen musste zum dritten Mal in Folge den Platz als Verlierer verlassen und die Heimreise erneut mit leeren Händen antreten.

Ameti bringt Gäste in Front - Kelmendi gleicht aus

Vor rund 150 Besuchern bestimmte die Heimelf von Coach Marco Wickhoff von Beginn an das Geschehen. Der ATSV spielte gut nach vorne, am gegnerischen Strafraum waren die Hausherren mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. So durften sich die Messestädter nach 25 Minuten über den Führungstreffer freuen, als Lavdrim Ameti den erst 15-jährigen Amir Ahmadi überlief und den Ball mit links ins lange Eck setzte. Die Wickhoff-Elf ließ sich vom Gegentor nicht entmutigen und machte weiter Dampf. In Minute 35 belohnten sich die Kicker aus St. Martin für ihre Bemühungen. Alban Kelmendi war es, der nach einem feinen Zuspiel von Benjamin Suljanovic die Kugel trocken zum 1:1-Pausenstand versenkte.

Gül bringt Wickhoff-Elf mit sehenswertem Treffer auf die Siegerstraße

Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lachmair drehten die Hausherren das Spiel. Der am Strafraumeck wartende Emircan Gül fackelte nicht lange und knallte das Leder mit seinem schwächeren linken Fuß per Dropkick ins lange Eck. Wenig später beinahe die Vorentscheidung. Nach einem Foul an Suljanovic im Welser Strafraum, schnappte sich der Gefoulte den Ball, beim fälligen Elfmeter scheiterte der 20-jährige Slowene aber an Juniors-Schlussmann Kevin Radulovic. Nach dem vergebenen Strafstoß stützte sich der ATSV auf eine sichere und kompakte Defensive und hatte Spiel und Gegner unter Kontrolle. Nach 70 Minuten holte die Wickhoff-Elf zum entscheidenden Schlag aus, als Suljanovic das Spielgerät mit der Innenseite überlegt neben die Stange setzte. In der restlichen Spielzeit ließen die Heimischen nichts anbrennen und brachten die 3:1-Führung sicher ins Ziel.

Muhamet Bastovani, Sportlicher Leiter, ATSV St. Martin/Traun:

"Die Mannschaft hat sich für eine ansprechende Leistung belohnt und einen verdienten Sieg gefeiert. Da wir gegen vermeintlich schwächere Mannschaften immer wieder Punkte liegenlassen, ist mehr als der sechste Platz nicht mehr möglich. Wir wollen nicht nur die Saison gut beenden, sondern vermehrt auch junge Spieler zum Einsatz bringen".