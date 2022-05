Spielabbruch im Unterhaus: Hubschraubereinsatz nach Wirbelsäulen-Verletzung!

Details Montag, 09. Mai 2022 09:50

In der 21. Runde der 2. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen dem SV Oftering und den Union Edelweiß Linz Juniors auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Tabellenvierten ging es vor allem für die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Die Linzer lagen kurz vor Schluss mit 2:1 in Führung, ehe am Sonntagnachmittag der Sport in den Hintergrund rückte. Der junge Oftering-Torwart, Zlatan Osmanovic, prallte nach einem Freistoß sehr unglücklich gegen den Pfosten, zog sich dabei eine schwere Rückenverletzung zu und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, weshalb das Spiel abgebrochen wurde.

Favorit mit 2:1-Führung

Die Gäste-Elf von Trainer Adis Ferhatovic wurde nach einer Viertelstunde ihrer Favoritenrolle gerecht, als Ardit Bajraktari nach einem Steilpass mit einem Lupfer erfolgreich war. Die Juniors brachten die knappe Führung in die Pause und schlugen fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaltenberger erneut zu. Elias Sadric zog an der Strafraumgrenze ab und stellte auf 0:2. Trotz des klaren Rückstandes steckten die Hausherren nicht auf und waren zehn Minuten später zurück im Spiel. Maximilian Lamb luchste einem Verteidiger den Ball ab, umkurvte Gästegoalie Moritz Lüftner und schob die Kugel in die Maschen. In der Folge drängten die Ofteringer auf den Ausgleich. Die Moser-Elf war dicht dran, hatte zwei Mal aber Pech, als jeweils das Aluminium das 2:2 verhinderte.

Spielabbruch nach schwerer Rückenverletzung

In Minute 86 hielten die Zuschauer den Atem an, als SVO-Schlussmann Zlatan Osmanovic nach einem Freistoß hart gegen den Pfosten prallte. Der 18-jährige Keeper verletzte sich dabei so schwer am Rücken, dass er erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins AKH Linz geflogen werden musste. An ein Weiterspielen war nicht zu denken, weshalb der Unparteiische das Spiel abbrach.

Günter Moser, Trainer SV Oftering:

"Zlatan ist 18 Jahre jung, ein Ofteringer Eigengewächs, das sich aufgrund seiner ausgezeichneten Trainingsleistungen in der letzten Aufbauzeit das Einser-Leiberl erkämpft hat. Umso bitterer ist es, dass er sich so schwer verletzt hat. Im Krankenhaus wurde ein Wirbelbruch diagnostiziert - Zlatan wird heute operiert. Alle unsere Gedanken sind bei ihm und wir hoffen, dass die OP gut verläuft und er bald wieder gesund zu uns zurückkehrt."