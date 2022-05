Leonding auf Aufstiegskurs nach 7:0 bei Kirchberg-Thening

Details Montag, 09. Mai 2022 14:47

Die ASKÖ Leonding führte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 vor. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Die A. Leonding enttäuschte die Erwartungen nicht. Die Gäste hatten im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 8:1 durchgesetzt.

In der 19. Minute lenkte Philipp Leonhartsberger den Ball zugunsten des Tabellenprimus ins eigene Netz. Marco Peilsteiner erhöhte den Vorsprung der ASKÖ Leonding nach 20 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Alexander Brenner schien die Partie bereits in der 25. Minute mit der ASKÖ Leonding einen sicheren Sieger zu haben. Die ASKÖ Leonding hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nach der Pause überwand Brenner den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die ASKÖ Leonding (46.). Michael Leitner gelang ein Doppelpack (52./81.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. In der 70. Minute sah Stefan Salinger (ASKÖ Leonding) für ein Foul die Rote Karte von Referee Robert Daniel. Auch in der Nachspielzeit kannte die ASKÖ Leonding keine Gnade. Manuel Kneidinger markierte den siebten Treffer (91.). Mit dem Spielende fuhr die ASKÖ Leonding einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für ASKÖ SC Kirchberg-Thening klar, dass gegen die ASKÖ Leonding heute kein Kraut gewachsen war.

Nach diesem Spiel rutschte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening mit 18 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz ab. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 64 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Man kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz.

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die ASKÖ Leonding 50 Zähler zu Buche. Mit nur 15 Gegentoren hat die ASKÖ Leonding die beste Defensive der 2. Klasse Mitte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte das Team aus Leonding seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist die ASKÖ SC Kirchberg-Thening zum ATSV Födinger St. Martin/Traun, gleichzeitig begrüßt die ASKÖ Leonding den FC Stahl Linz auf heimischer Anlage.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – ASKÖ Leonding, 0:7 (0:3)

91 Manuel Kneidinger 0:7

81 Michael Leitner 0:6

52 Michael Leitner 0:5

46 Alexander Johannes Brenner 0:4

25 Alexander Johannes Brenner 0:3

20 Marco Peilsteiner 0:2

19 Eigentor durch Philipp Leonhartsberger 0:1