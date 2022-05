Franckviertel Linz weiterhin mit löchrigster Defensive der 2. Klasse Mitte

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:11

Beim SV Oftering holte sich der SV Franckviertel Linz eine 0:3-Schlappe ab. Oftering erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Tobias Pinter glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SV Oftering (68./80.). In der 83. Minute sah Ugur Duman (SV Franckviertel Linz) von Referee Karl Sergl für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Kurz vor Schluss traf das Heimteam (92.). Schließlich sprang für Oftering gegen Franckviertel Linz ein Dreier heraus.

Kurz vor Saisonende steht der SV Oftering mit 22 Punkten auf Platz elf. Oftering bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten.

97 Tore kassierte das Team aus dem Franckviertel bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den 14. Tabellenplatz. Im Angriff des SV Franckviertel Linz herrscht Flaute. Erst 16-mal brachte SV Franckviertel Linz den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Franckviertel schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Franckviertel Linz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Sonntag reist der SV Oftering zu den FC Wels Juniors, zeitgleich empfängt SV Franckviertel Linz den SV Pasching 16.

2. Klasse Mitte: SV Oftering – SV Franckviertel Linz, 3:0 (0:0)

92 Juergen Flick 3:0

80 Tobias Pinter 2:0

68 Tobias Pinter 1:0