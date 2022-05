Brown trifft zum späten Remis

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:14

Der SV Urfahr 1912 trennte sich an diesem Samstag von der SPG Walding/Rottenegg mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:1 einen Erfolg für SPG Walding/Rottenegg bejubelt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Mayr sein Team in der 19. Minute. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 46. Minute brachte die SPG Walding/Rottenegg das Netz zum Zappeln. Maximilian Weberndorfer verkürzte für den SV Urfahr später in der 59. Minute auf 1:2. In der 81. Minute gelang den Gastgebern, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch William Brown. Nach einer deutlichen Führung wähnte SPG Walding/Rottenegg die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der SV Urfahr 1912 stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Das Konto des SV Urfahr 1912 zählt mittlerweile 40 Punkte. Damit steht der SV Urfahr 1912 kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. 12 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SV Urfahr 1912 derzeit auf dem Konto. Der SV Urfahr 1912 ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt die SPG Walding/Rottenegg den fünften Platz in der Tabelle ein. Elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei SPG Walding/Rottenegg der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist der SV Urfahr 1912 zur ASKÖ SC Kirchberg-Thening, gleichzeitig begrüßt die SPG Walding/Rottenegg die Union Edelweiss Linz Juniors auf heimischer Anlage.

2. Klasse Mitte: SV Urfahr 1912 – SPG Walding/Rottenegg, 2:2 (0:2)

81 William Brown 2:2

59 Maximilian Weberndorfer 1:2

46 Dominik Stoebich 0:2

19 Stefan Mayr 0:1