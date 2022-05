Union Babenberg Linz beendet Alkovener Erfolgsserie

Details Montag, 16. Mai 2022 16:14

Am 22. Spieltag der 2. Klasse Mitte empfing der SV Sparkasse Alkoven die Union Babenberg Linz Süd zum Duell zweier Mannschaften aus dem Niemandsland der Tabelle. Nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel und zuletzt sieben Partien ohne Niederlage wollte die Heimelf von Coach Dominik Neuwirth ihre Erfolgsserie fortsetzen. Der SVA hatte am Sonntagnachmittag aber nicht seinen besten Tag, zog mit 2:4 den Kürzeren und musste die fünfte Heimniederlage einstecken. Die Babenberger hingegen fuhren in der Rückrunde den vierten "Dreier" ein und feierten binnen Wochenfrist den zweiten Sieg.

SVA mit früher Führung - Krenmaier-Elf dreht Spiel

Die Hausherren verzeichneten einen Start nach Maß und wussten nach zehn Minuten ihren ersten gefährlich vorgetragenen Angriff zu nutzen. Naim Durguti zog an der Strafraumgrenze ab und stellte mit einem Flachschuss ins Eck auf 1:0. Die Gästeelf von Trainer Mario Krenmaier ließ sich vom frühen Rückstand aber nicht entmutigen, krempelte die Ärmel hoch, fand fortan gut ins Spiel und startete über die Seiten immer wieder vielversprechende Angriffe. Eine dieser Offensivaktionen führte nach 25 Minuten zum Ausgleich, als Felix Wakolbinger auf der linken Seite einen Stangplass schlug, den Florian Seyr verwertete. Nach dem 1:1 setzte die Union nach und drehte das Spiel noch vor der Pause. Nach einer erneuten Hereingabe von Wakolbinger war es diesmal Jürgen Hartl, der die Gäste zur 1:2-Halbzeit-Führung schoss.

Hartl schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kloimstein hatten die Babenberger Spiel und Gegner im Griff und erzwangen nach rund 55 Minuten die Vorentscheidung. Die Krenmaier-Elf kombinierte sich über mehrere Stationen sehenswert nach vorne, ehe Hartl auf 1:3 stellte. Kurz danach stand der "Man of the Match" abermals im Mittelpunkt. Hartl legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht, der 38-Jährige knallte die Kugel aus 18 Metern durch die Mauer und sorgte für die Entscheidung. 180 Sekunden später keimte bei den Hausherren aber wieder Hoffnung auf, als der freistehende Murat Gashi nach einer Flanke das Spielgerät direkt nahm und versenkte. Nach dem sechsten Treffer an diesem Tag bekamen die Zuschauer ein munteres Hin und Her zu sehen. Während der SVA zu Halbchancen kam, konnten die Gäste die eine oder andere exzellente Einschussgelegenheit nicht nutzen. Somit blieb es bis zum Schluss beim 2:4.

Mario Krenmaier, Trainer Union Babenberg Linz Süd:

"Meine Mannschaft hat eine ordentliche Leistung abgeliefert und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Erfreulich ist zudem, dass Woche für Woche zumindest sechs U17-Spieler zum Einsatz kommen und Talentproben ablegen. Auch wenn die aktuelle Meisterschaft für uns längst gelaufen ist, wollen wir uns auch in den restlichen Spielen anständig präsentieren und den Schwung in die nächste Saison mitnehmen".