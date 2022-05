Ausgeglichen und abwechslungsreich - 2:2 zwischen Franckviertel Linz und Pasching 16

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:27

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des SV Franckviertel Linz gegen den SV Pasching 16. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Pasching 16 mit 1:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Franckviertel Linz bereits in Front. Bilal Topoljak markierte in der zweiten Minute die Führung. Der SV Pasching 16 zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Fabian Krottenthaler mit dem Ausgleich zurück. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für das zweite Tor von Pasching 16 war Manuel Rechberger verantwortlich, der in der 49. Minute das 2:1 besorgte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ridvan Kapan den Ausgleich (52.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Franckviertel und der SV Pasching 16 die Punkte teilten.

Unveränderter Tabellenstand

Mit 99 Gegentreffern hat der SV Franckviertel Linz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 18 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 4,3 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und 17 Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Franckviertel deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Franckviertel Linz in diesem Ranking auf.

Pasching 16 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende stehen die Gäste mit 15 Punkten auf Platz 13. In der Verteidigung des SV Pasching 16 stimmt es ganz und gar nicht: 63 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, drei Remis und 16 Niederlagen hat Pasching 16 derzeit auf dem Konto. Der SV Pasching 16 entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Während der SV Franckviertel Linz am kommenden Sonntag die FC Wels Juniors empfängt, bekommt es Pasching 16 am selben Tag mit dem SV Sparkasse Alkoven zu tun.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – SV Pasching 16, 2:2 (1:1)

52 Ridvan Kapan 2:2

49 Manuel Rechberger 1:2

9 Fabian Krottenthaler 1:1

2 Bilal Topoljak 1:0