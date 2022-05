Walding/Rottenegg bleibt Herr im eigenen Haus - 2:0 gegen Edelweiss Juniors

Details Montag, 23. Mai 2022 09:35

Bei SPG Walding/Rottenegg holten sich die Edelweiss Jrs. eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Dominik Stöbich erzielte dabei zwei Treffer. Mit diesem Sieg kletterte der Gastgeber auf den vierten Platz.

In der 34. Minute sahen die 185 Besucher das 1:0 für SPG Walding/Rottenegg, erzielt von Dominik Stöbich per Elfmeter. Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Erst in der zweiten Halbzeit machte der Gastgeber Nägel mit Köpfen: Erneut Stöbich traf zum 2:0 (76.). Letzten Endes ging SPG Walding/Rottenegg im Duell mit den Edelweiss Juniors als Sieger hervor. In der Nachspielzeit sah Tarik Curic (Edelweiss Juniors) für eine Tätlichkeit noch die Rote Karte von Referee Rudolf Deisenhamer (94.). Durch diesen Sieg sprang das Team aus Waldenegg/Rottenegg auf den vierten Rang der 2. Klasse Mitte.

Edelweiss Juniors rutschen ab auf Platz fünf

Die SPG Walding/Rottenegg verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SPG Walding/Rottenegg insgesamt nur fünf Zähler. Durch diesen Sieg sprang man auf den vierten Rang und steht dort aktuell mit dieser Bilanz: 53:53-Torverhältnis und 40 Punkte.

Zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Edelweiss Juniors momentan auf dem Konto. Der Gast baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog die SPG Walding/Rottenegg an den Union Edelweiss Linz Juniors vorbei auf Platz vier. Die Edelweiss Juniors fielen auf die fünfte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag reist SPG Walding/Rottenegg zum SV Oftering, zeitgleich empfangen die Edelweiss Juniors die ASKÖ SC Kirchberg-Thening.

2. Klasse Mitte: SPG Walding/Rottenegg – Union Edelweiss Linz Juniors, 2:0 (1:0)

76 Dominik Stoebich 2:0

34 Dominik Stoebich 1:0