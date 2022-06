Dritter "Dreier" am Stück! SV Urfahr wahrt vor Showdown Aufstiegschance

Details Samstag, 04. Juni 2022 10:42

Am vorletzten Spieltag der 2. Klasse Mitte empfing die Union Babenberg Linz Süd den SV Urfahr. Während für die Krenmaier-Elf die Saison längst gelaufen ist, stehen die Urfahraner unter Strom und kämpfen verbissen um den Aufstieg. Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel setzten sich die Mannen von Coach Markus Ecker auch am Freitagabend mit 2:0 durch, wahrten mit dem dritten "Dreier" am Stück die Aufstiegschance und sehen nach dem siebenten Auswärtssieg dem Showdown am kommenden Wochenende, im direkten Duell gegen Dardania, mit Spannung entgegen. Bei den Babenbergern hingegen ist die Luft heraußen, hängt die Union nach nur einem Punkt aus den letzten vier Punkten in der unteren Tabellenregion fest.

Urfahraner Aluminiumtreffer

Aufgrund massiver Personalprobleme schickte Union-Trainer Mario Krenmaier sein letztes Aufgebot ins Spiel, standen nicht weniger als acht 16-Jährige in der Babenberger Startelf. Am Union Landessportfeld wurde der Aufstiegsaspirant seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Der SVU bestimmte das Geschehen und verzeichnete wesentlich mehr Ballbesitz, mehr als ein Aluminiumtreffer sprang für die Ecker-Elf in Halbzeit eins aber nicht heraus. Die Hausherren standen tief, verteidigten gechickt und durften sich mit einem 0:0-Pausenstand über einen Achtungserfolg freuen.

Saueressig bringt Favoriten auf die Siegerstraße

Die Union hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Söllradl stellte der Favorit die Weichen auf Sieg, als Mateus Saueressig einen Eckball einnickte. Mit der Führung im Rücken ließ der Aufstiegsaspirant nichts anbrennen und sich den 15. Saisonsieg nicht nehmen. Nach einer Stunde, die Vorentscheidung, als die Hausherren eine brenzlige Situation nicht bereinigen konnten, beim Befreiungsschlag fand der Ball den Fuß von Omar Dampha, von dem das Leder in die Maschen sprang. Trotz des zweiten Gegentores ließen die Babenberger die Köpfe nicht hängen und hätten beinahe zurück ins Spiel gefunden. Doch bei einer dicken Chance auf den Anschlusstreffer knallte Benjamin Durstmüller die Kugel über die Latte. Fortan intensivierte die Union ihre Offensivbemühungen, die Urfahraner brachten die komfortable Führung in der restlichen Spielzeit aber ohne Probleme ins Ziel.

Mario Krenmaier, Trainer Union Babenberg Linz Süd:

"Aufgrund unserer Aufstellung hat die Mannschaft eine anständige Performance abgeliefert und sich gegen den Aufstiegsaspiranten gut verkauft. Seit geraumer Zeit haben wir mit großen Personalproblemen zu kämpfen, weshalb es auf der Zielgeraden der Saison sehr zäh ist. Aber die vielen jungen Spieler haben ihre Chance genützt und eine Talentprobe abgelegt. Vielleicht gelingt es uns im letzten Match, in der Tabelle noch einmal anzuschreiben".