Unglaubliche 14 Tore in Kirchberg/Thening - FC Wels Juniors geben klare Führung aus der Hand, feiern am Ende aber 8:6-Sieg!

Das Beste kommt zum Schluss. Diese Weisheit nahmen sich die Kicker des ASKÖ SC Kirchberg-Thening und der FC Wels Juniors zu Herzen und lieferten sich am letzten Spieltag der 2. Klasse Mitte einen unglaublichen Schlagabtausch. Sechs Tage nach einer 2:6-Klatsche bei Walding/Rottenegg kassierte das zweite Team des Regionalliga-Absteigers erneut sechs Tore, die Welser Offensive hatte ihre Schussstiefel am Sonntagnachmittag aber fest geschnürt, sodass die Mannen von Coach Bela Hegedüs am Ende einen sensationellen 8:6-Sieg feiern konnten. Die seit geraumer Zeit erfolglosen Hausherren starteten im zweiten Durchgang eine fulminante Aufholjagd und durften beim Stand von 5:5 auf einen Punktgewinn hoffen, schlussendlich zog die Rohrhuber-Elf aber einmal mehr den Kürzeren und verabschiedete sich mit der siebenten Niederlage in Serie in die Sommerpause.

Gäste mit komfortabler 3:1-Führung

Nach einem 4:2-Erfolg im Hinspiel hatten die Gäste früh die Nase erneut vorne. Nach zehn Minuten fuhren die Juniors einen Konter, den Luka Jevtic, nach Vorarbeit von Leonard Jigalov, erfolgreich abschloss. Nach 25 Minuten durften dann auch die heimischen Fans jubeln - nach einem Distanzschuss von Dominik Wunsch wurde der Ball abgelenkt und schlug im FC-Gehäuse ein. Darauf antwortete die Hegedüs-Elf wenig später mit einem Doppelschlag. Zunächst brachte Milos Livopoljac die Messestädter abermals in Front, ehe Jevtic zum zweiten Mal ins Schwarze traf. Kurz vor der Pause meldete sich die Heimelf von Trainer Stefan Rohrhuber zurück im Spiel, als Maximilian Piesch einen Freistoß zum 2:3-Halbzeitstand versenkte.

Rohrhuber-Elf startet fulminante Aufholjagd - Juniors machen im Finish Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kalok legten die Welser den Vorwärtsgang ein und stellten mit einem erneuten Doppelschlag die Weichen vermeintlich auf Sieg. Nach dem dritten Jevtic-Treffer an diesem Tag, nickte Livopoljac einen Eckball ein. Die Messe schien gelesen, doch die Hausherren bündelten im letzten Spiel noch einmal die Kräfte und starteten eine fulminante Aufholjagd. Zunächst verwandelte Gregor Leonhartsberger einen Elfmeter. Wenig später gelang Philipp Leonhartsberger der Anschlusstreffer, ehe der ebenerst eingewechselte Emil Colic zum 5:5 traf. Nach dem Ausgleich drohte das Spiel zu kippen, in der Schlussviertelstunde nahm die Hegedüs-Elf aber den verlorenen Faden wieder auf. Nach einem Corner war Furkan Gökler mit dem Kopf zur Stelle und machte für die Gäste das halbe Dutzend voll. Ein drittes Mal ließen sich die Messestädter die Butter nicht vom Brot nehmen und machten im Finish den Sack zu. Nachdem Almin Duranovic für klare Verhältnisse gesorgt hatte, zog Dominic Meak aus rund 20 Metern ab und sorgte für die endgültige Entscheidung. Den Hausherren blieb es vorbehalten, in diesem denkwürdigen Match den Schlusspunkt zu setzen. Nach einem Foul im Welser Strafraum schnappte sich Gregor Leonhartsberger wieder die Kugel und verwertete auch den zweiten Strafstoß zum unglaublichen 6:8-Endstand.

Bela Hegedüs, Trainer FC Wels Juniors:

"Es war ein unglaubliches Spiel. Aber ein derartiges Match bzw. Ergebnis ist nur am letzten Spieltag möglich. Zum einen agieren die Mannschaften, wenn die Saison gelaufen ist, ohne taktischen Zwängen, und zum anderen stehen zum Saisonausklang nicht alle Spieler zur Verfügung. Auch wenn wir am Ende einen verdienten Sieg feiern konnten, haben uns die Kirchberger in ihrer stärksten Phase in der zweiten Halbzeit das Leben schwer gemacht."