Union Edelweiß Linz Juniors ziehen in Steyregg den Kürzeren

Details Donnerstag, 16. Juni 2022 12:39

In der Relegation stand am Mittwochabend die Begegnung zwischen dem SV Steyregg und den Union Edelweiß Linz Juniors auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Drittletzten der 1. Klasse Mitte und dem Vizemeister der 2. Klasse Mitte war ein Favorit nicht wirklich auszumachen. Beide Mannschaften tankten aber zuletzt frisches Selbstvertrauen. Die Heimelf von Coach Gheorge Cibu zog zum Saisonausklang den Kopf aus der Schlinge, verließ nach einem 2:1-Erfolg gegen Pichling im letzten Moment die Abstiegszone und erreichte mit dem fünften Saisonsieg die Relegation. Auch bei der zweiten Mannschaften des OÖ-Ligisten war am vergangenen Wochenende die Freude groß. Da im Aufgstiegskampf das direkte Duell zwischen Urfahr und Dardania mit einem Remis endete, war die Union der lachende Dritte und sprang mit einem 5:1-Sieg gegen Babenberg auf den Relegationsplatz. Während die Linzer zuletzt vier "Dreier" in Folge einfuhren und dabei nicht weniger als 23 Treffer bejubelten, kassierten die Hausherren in der abgelaufenen Saison satte 79 Gegentore. In diesem Duell stand beim SV hinten aber die Null, wahrten die Steyregger mit einem 2:0-Sieg die Chance auf den Klassenerhalt.

Cibu-Elf mit Start nach Maß

Vor rund 250 Besuchern war den Hausherren von Beginn an deutlich anzumerken, die zweite Chance auf den Klassenerhalt nutzen zo wollen. Die Cibu-Elf agierte überaus engagiert und diszipliniert und fand früh die erste Chance vor - ein Kopfball von Sebastian Wurlinger strich aber am Tor vorbei. Nach rund zehn Minuten hatte der 31-jährige Angreifer mit Regionalliga, OÖ- und Landesliga-Erfahrung, der seit fünf Jahren das SV-Trikot trägt, erneut seine Beine im Spiel. Nach einem Angriff über die rechte Seite schlug Sebastian Wurmlinger eine Flanke, die Furkan Yigit einnickte. Mit der frühen Führung im Rücken kontrollierten die Heimischen das Geschehen. Die Steyregger kämpften beherzt und machten die Räume eng, sodass die Gäste nicht zu ihrem gewohnten Spiel fanden. In Halbzeit eins hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, nach einer Ecke klatschte ein Kopfball von Abwehrchef Joachim Rotter aber an die Latte. Mit einer knappen Führung der Hausherren ging es in die Pause.

Yigit schnürt Doppelpack und fliegt vom Platz

Der Vizemeister der 2. Klasse Mitte hatte sich in der Kabine viel vorgenommen, die zweite Halbzeit begann jedoch wie die erste, mit einem frühen Steyregger Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fragner waren nur fünf Minuten gespielt, als Yigit sich auf der rechten Seite durchsetzte und die Kugel im langen Eck versenkte. Nach dem zweiten Gegentor war die Gästeelf von Coach Adis Ferhatovic bemüht, das Blatt zu wenden und machte ordentlich Dampf. Zudem standen die Juniors nach 70 Minuten mit einem Mann mehr am Platz - ausgerechnet Doppel-Torschütze Yigit sah nach einem Foul zum zweiten Mal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die numerische Überzahl konnten die Linzer nicht wirklich nutzen. Die Ferhatovic-Elf startete zwar gefährliche Angriffe, agierte aber zumeist mit weiten Bällen - gegen die disziplinierte Steyregger Hintermannschaft nicht das richtige Rezept. Nach dem Platzverweis stellten die Hausherren auf ein 4-4-1-System um, brachten mit vereinten Kräften den Vorsprung über die Zeit und dürfen nach einem 2:0-Sieg auf den Klassenerhalt hoffen.

Gheorge Cibu, Trainer SV Steyregg:

"Auch wenn wir im Frühjahr fast durchwegs auf einem Abstiegsplatz standen, haben wir die Hoffnung nie aufgegeben. Die Mannschaft hat eine tolle Performance abgeliefert und leidenschaftlich gekämpft. Mit diesem Sieg haben wir einen soliden Grundstein gelegt, gegen eine junge, starke Mannschaft erwartet uns im Rückspiel aber eine schwierige Aufgabe. Wir werden alles dafür tun, die Relegation erfolgreich zu gestalten - gelingt uns das, können wir die Saison mit einem blauen Auge beenden".