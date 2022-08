SV Pasching punktet zum Saisonstart in Urfahr

Details Samstag, 13. August 2022 13:31

Der SV Pasching 16 erreichte im Eröffnungsspiel der 2. Klasse Mitte beim Vorjahresdritten SV Urfahr ein 1:1-Unentschieden. Während der Vorletzte der vergangenen Saison am Linzer Donauufer erstmals punkten konnte und einen Achtungserfolg feierte, erlitten die Aufstiegsambitionen der Urfahraner, die in der letzten Spielzeit knapp an der Relegation vorbeigeschrammt waren, am Freitagabend einen ersten Dämpfer.

Manuel Rechberger trifft auch in seiner sechsten Saison für den SV Pasching 16 (Foto: SV Pasching 16)

Holzbauer bringt Favoriten in Front

Pasching-Coach Thomas Wohlschläger, der mit Resul Serbest, Soleyman Mohammadi und Mile Milun drei Neuzugänge in die Startelf beorderte, sah in der Anfangsphase eine hoch engagierte Paschinger Elf, die nach bereits vier Minuten die erste zwingende Torchance vorfand. Stürmer Manuel Rechberger lief allein auf das Tor der Urfahraner zu, konnte den Ball in dieser Szene aber nicht zur frühen Führung unterbringen. Titelkandidat Urfahr und der SV Pasching lieferten sich in der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch, da beide Teams im Abschluss jedoch inkonsequent blieben, dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe das erste Tor fiel. Nach einer unübersichtlichen Situation, in welcher Paschings Philip Staudacher nach einem Zweikampf zu Boden ging, der Pfiff aber ausblieb, wurde Gäste-Keeper Patrick Brandstetter von einem hohen Ball des Urfahraners Sebastian Holzbauer bezwungen (39.).

Rechberger gleicht aus

Nach Wiederbeginn übernahmen die Gäste aus Pasching die Kontrolle über das Spiel. Die Wohlschläger-Mannen waren nun die optisch klar überlegene und auch gefährlichere Mannschaft. Während Martin Miglbauer noch an der Latte scheiterte, gelang es schließlich zur Stundenmarke Manuel Rechberger, den verdienten Ausgleich zu erzielen. Paschings Langzeit-Goalgetter ließ bei seinem Abschluss nach einem Zuspiel von halbrechts SVU-Schlussmann Nino Weiss nicht den Hauch einer Chance. Pasching drückte in der Folge auf den Sieg, den Gastgebern aus Urfahr gelang es jedoch mit viel Geschick und Routine, das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Mit dem 1:1-Unentschieden schrieb der SV Pasching 16 erstmals auf der Sportanlage des SV Urfahr an.