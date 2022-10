5:2! ASKÖ Donau Linz 1b feiert binnen 67 Stunden zweiten Derbysieg

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 12:49

In einem Nachholspiel zur zehnten Runde der 2. Klasse Mitte kam es am Nationalfeiertag zu einer Matinee, empfing die ASKÖ Donau Linz 1b den SV Franckviertel Linz zum Derby. Im Duell zwischen dem Drittletzten der Tabelle und dem Schlusslicht war ein enges Match zu erwarten. Doch 67 Stunden nach einem überraschenden 2:1-Erfolg gegen Tabellenführer Neue Heimat ließ es die zweite Mannschaft des OÖ-Liga-Absteigers ordentlich krachen, setzte sich mit 5:2 klar durch und feierte einen weiteren Derbysieg. Im Franckviertel hingegen leuchtet weiterhin die "Rote Laterne". Die seit nahezu einem halben Jahr sieglose Hoflehner-Elf musste die 51. Niederlage in den letzten 56 Auswärtspielen einstecken und wartet in der Fremde seit bereits 11. Juni 2017 (!) vergeblich auf einen "Dreier".

Ragipi bringt Schlusslicht in Front - Makana gleicht aus

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Leonfellner, verzeichneten die Gäste den besseren Start. Die Mannen von Trainer Enrico Hoflehner agierten überaus agressiv und waren in der Linz AG Arena zunächst das klar bessere Team. Mitte der ersten Halbzeit schlug der Nachzügler aus seiner Überlegenheit Kapital, als Ardit Ragipi einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert versenkte. Das Gegentor war für die Hausherren der Weckruf. Das 1b-Team fand zusends besser ins Spiel und durfte sich nach 35 Minuten über den Ausgleich freuen - nach einem Freistoß und einem Getümmel reagierte Aaron Makana am schnellsten und fixierte den 1:1-Pausenstand.

Gansterer-Elf dreht Spiel mit Doppelschlag

Beide Mannschaften hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch nur die Heimelf von Coach Rene Gansterer konnte den Matchplan umsetzen und stellte kurz nach Wiederbeginn die Weichen auf Sieg. Einen Fehlpass der Gäste wusste die ASKÖ zu nutzen - der Ball wurde in die Tiefe gespielt, Joel Teodoro tauchte alleine vor dem Kasten auf und stellte auf 2:1. Die Gansterer-Elf hatte das Spiel gedreht und sorgte vier Minuten später für klare Verhältnisse - nach einer Balleroberung schaltete das 1b-Team schnell um, ehe Artan Saiti den Angriff erfolgreich abschloss.

17-Jähriger schnürt Doppelpack

Der Tabellenletzte hatte den Doppelschlag noch nicht verarbeitet, schlug es schon wieder im SV-Gehäuse ein. Nach einer Ecke und einem Gestochere durfte sich Lionel Petrusic als Torschütze feiern lassen. Nach einer knappen Stunde keimte bei der Hoflehner-Elf Hoffnung auf, als ASKÖ-Schlussmann Amir Hidanovic mit einem Angreifer zusammenkrachte und der Unparteiische auf den Punkt zeigte - Fatijan Murturi verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später gaben die Donau-Fohlen darauf die passende Antwort. Nach einem erneut schnellen Umschaltzspiel der Herimischen war es abermals der 17-jährige Teodoro, der zum 5:2 traf. Spätestens mit diesem Treffer war die Messe gelesen, die Hausherren setzten jedoch nach und kreierten weitere Chancen, konnten diese aber nicht nutzen.

Rene Gansterer, Trainer ASKÖ Donau Linz 1b:

"Wir haben gewusst, dass der überraschende Sieg gegen den Tabellenführer nur dann einen entsprechenden Wert hat, wenn wir einen Dreier nachlegen. Nach einfänglichen Problemen konnte sich die junge Mannschaft erheblich steigern und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern - am Ende hätte das Ergebnis sogar noch klarer ausfallen können. Mit den beiden Siegen sind wir auf den Geschmack gekommen und wollen auch am kommenden Samstag, in Alkoven, punkten".