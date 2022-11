Nach historischer Derby-Heim-Pleite, ASKÖ Kirchberg-Thening mit überraschendem Auswärtssieg gegen Tabellenführer

Details Sonntag, 06. November 2022 10:22

In der 2. Klasse Mitte kam es am letzten Spieltag der Hinrunde zum Aufeinandertreffen zwischen der ASKÖ Neue Heimat Linz und dem ASKÖ SC Kirchberg-Thening. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Fünftplatzierten war aus heimischer Sicht alles angerichtet, wollten die Linzer im siebenten Heimspiel den siebenten Sieg und anschließend den Herbstmeistertitel feiern. Die Chancen dazu standen gut, zumal die Gäste in den letzten drei Partien nur einen Punkt ergatterten. Zudem musste die Rohrhuber-Elf am Mittwoch, im Wiederholungsspiel gegen Pasching, eine empfindliche 1:4 Derby-Niederlage einstecken - und sorgte dafür, dass die Gäste in ihrem 56. Auswärtsspiel in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte in der Fremde den Platz erstmals als Sieger verlassen konnten. Obwohl die Kirchberger aufgrund von zahlreichen Ausfällen stark ersatzgeschwächt antreten mussten, waren die Mannen von Coach Stefan Rohrhuber am Samstagnachmittag der Party-Crasher und feierten einen überraschenden 3:0-Erfolg. Lange Gesichter hingegen in der Neuen Heimat, denn nach der zweiten Pleite in Folge ist der Herbstmeistertitel in akuter Gefahr - schon mit einem Unentschieden im Linzer Franckviertel könnte sich der ATSV St. Martin am Sonntag die Herbst-Krone aufsetzen.

Außenseiter mit Blitzstart

Der Außenseiter war von Beginn an gut im Spiel, agierte taktisch überaus geschickt und hatte nach nur sieben Minuten die Nase vorne. Nach einem langen Ball und einem Laufduell konnte Nico Oboril im Linzer Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - Gregor Leonhartsberger verwandelte den fälligen Elfmeter und stellte auf 0:1. Danach war der Ligaprimus um die Wende bemüht, die Mannen von Coach Dino Medjedovic agierten über weite Strecken jedoch ideenlos, konnten keine klaren Chancen kreieren und die kompaktre Kirchberger Defensive nicht knacken. Obwohl bei den Gästen mit Fabian Paumgartner der dritte Torwart zwischen den Pfosten stand, behauptete die Rohrhuber-Elf die Führung. Kurz vor der Pause verzeichnete der Tabellenführer die erste nennenswerte Chance, nach einem Schuss strich der Ball aber am langen Eck vorbei.

SC-Kapitän verwandelt Elfmeter - Tabellenführer nur noch zu neunt

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem verwerteten Strafstoß der Gäste. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fölser waren wieder nur sieben Minuten gespielt, als Oboril bei einem rasch vorgetragenen Kirchberger Konter vom bereits verwarnten Nail Cohodar, der dafür erneut Gelb und somit die Ampelkarte sah, im Strafraum erneut zu Fall gebracht wurde - dieses Mal übernahm Maximilian Piesch die Verantwortung, auch der Kapitän gab Keeper Asmir Agovic das Nachsehen. Zwei Minuten später standen beim Tabellenführer nur noch neun Mann am Feld. Naip Ameti beging an Tobias Pointner ein Foul, der Unparteiische erkannte dabei ein grobes Vergehen und stellte den 19-jährigen Nordmazedonier mit Rot vom Platz.

Pointner macht Sack zu

Trotz klarer numerischer Überzahl hielten die Kirchberger am Matchplan fest und hätten nach einer Stunde den Sack zumachen können, alleine vor dem Kasten der Heimischen scheiterte der ebenerst eingewechselte Julian Stadlinger jedoch an Goalie Agovic. Die dezimierten Hausherren steckten zwar nicht auf, der Tabellenführer konnte den Kopf aber nicht aus der Schlinge ziehen. In Minute 80 war die Messe endgültig gelesen, als die Gäste abermals einen Konter fuhren, Pointer Torwart Agovic umkurvte und auf 0:3 stellte. Die schwer geschlagenen Hausherren mussten das Match nur zu acht beenden. Nach einem Foul an Stadlinger sah Jozef Klokocik an diesem Nachmittag zum zweiten Mal Gelb und musste kurz vor dem Schlusspfiff unter die Dusche.

Manfred Isak, Sportlicher Leiter ASKÖ SC Kirchberg-Thening:

"Nach der schweren Verletzung unseres Kapitäns sind wir außer Tritt geraten und konnten in den letzten Wochen kaum punkten. Umso erfreulicher ist es, dass wir die Hinrunde mit einer bärenstarken Leistung und einem tollen Sieg gegen den Tabellenführer beenden konnten. Nach der enttäuschenden letzten Saison blicken wir auf einen überaus erfolgreichen Herbst zurück, zumal unserer Reserve mit dem Punktemaximum den Herbstmeistertitel feiern konnte. Der gesamte Verein freut sich über den sportlichen Erfolg und ist stolz auf die Spieler bzw. Mannschaften".