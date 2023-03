3:0-Derbysieg! Sejdic-Elf lässt gegen Union Edelweiß Linz Juniors nichts anbrennen

Details Samstag, 18. März 2023 12:32

Zum Start in der Frühjahrssaison der 2. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen den Union Edelweiß Linz Juniors und der Union Babenberg Linz-Süd auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Viertplatzierten war ein enges Linzer Derby zu erwarten. Doch nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel ist das extrem junge zweite Team des OÖ-Ligisten am Ende der Hinrunde außer Tritt geraten und konnte zum Rückrundenauftakt das Blatt nicht wenden. Nach einem erfolgreichen Herbstausklang (gegen Alkoven) war die Gästeelf von Coach Semir Sejdic, der seit letzten Sommer die Verantwortung trägt, auch im ersten Match im neuen Jahr hellwach, setzte sich souverän mit 3:0 durch und kletterte mit dem siebenten Saisonsieg in der Tabelle vorerst auf den dritten Rang. Die Juniors hingegen mussten die sechste Niederlage in Serie einstecken und warten zudem seit bereits 342 Minuten vergeblich auf einen Treffer.

Babenberger Doppelschlag

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Heyss machten die Gäste sofort ordentlich Dampf und setzten die Elf von Coach Edis Ferhatovic unter Druck. Nach einer Viertelstunde schlugen die Babenberger aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Kapitän Thomas Bayer eine Flanke schlug, Jürgen Hartl den Ball mit dem Kopf verlängerte und der 16-jährige Marcel Osei auf 0:1 stellte. Nur vier Minuten später schlug es im Edelweiß-Kasten schon wieder ein. Nach einem Foul an Felix Wakolbinger verwandelte Routinier Jürgen Hartl den fälligen Elfmeter. Mit der komfortablen Führung im Rücken dominierten die Gäste das Geschehen und machten mit dem Pausenpfiff den Deckel drauf. Nach einem weiten Ball der Gäste missglückte Juniors-Schlussmann Luka Gostic der Klärungsversuch, Hartl ließ sich nicht zwei Mal bitten, zirkelte das Leder aus rund 40 Metern ins verwaiste Gehäuse und fixierte mit seinem siebenten Saisontreffer den 0:3-Halbzeitstand.

Mittelfeldgeplänkel in Halbzeit zwei

Die Messe war längst gelesen, weshalb die Sejdic-Elf nach Wiederbeginn vor allem darauf bedacht war, in der Defensive kompakt zu stehen. Die Zuschauer bekamen im zweiten Durchgang ein ausgeglichenes Match, hüben wie drüben aber keine klaren Chancen zu sehen. Das Geschehen spielte sich zumeist zwischen den beiden Stafräumen ab. Da Lukas Horvat bei der besten Babenberger Möglichkeit in Halbzeit zwei das Leder aus aussichtsreicher Position neben das Tor setzte, blieb es bis zum Schluss beim 0:3. Nach der Pleite im Hinspiel konnten die Gäste den Spieß umdrehen und den Abstand zu den Aufstiegsplätzen auf vorerst vier Punkte minimieren.

Jürgen Hartl, Spieler und Sportlicher Leiter Union Babenberg Linz-Süd:

"Das Derby war von Beginn an eine klare Sache und konnten einen vedienten Sieg feiern. Auch wenn der Gegner sehr jung aufgestellt war, stehen in den Reihen der Juniors etliche Talente. Wir freuen uns über den gelungen Rückrundenstart und richten den Fokus nun auf das Heimspiel, am 26. März, gegen Pasching. Der Aufstig ist kein erklärtes Saisonziel, könnten mit einem weiteren Dreier aber Anschluss an die beiden Aufstiegsaspiranten finden. Zudem ist es wesentlich interessanter, vorne mitzumischen und die Top-Teams zu ärgern, als eine Präsenz im Niemandsland der Tabelle".

