Spitzenspiel zwischen ASKÖ Neue Heimat Linz und ATSV St. Martin/Tr. endet mit gerechtem Remis

Details Montag, 20. März 2023 15:03

Der Rückrundenauftakt der 2. Klasse Mitte hatte es durchaus in sich, kreuzte der Zweitplatzierte ASKÖ Neue Heimat Linz mit dem punktgleichen Tabellenführer und Herbstmeister ATSV St. Martin/Traun die Klingen. Die Zuschauer – dieses Spitzenspiel hätte sich im Übrigen durchaus mehr Publikum verdient – sahen eine über weite Strecken ausgeglichene, äußerst kämpferisch geführte Partie, die zwar nicht mit 22 Mann fertig gespielt werden konnte, am Ende mit einem 1:1 aber gerechterweise auch keinen Sieger fand.

St. Martin in der ersten Halbzeit den Tick gefährlicher

Wie in einem echten Spitzenspiel zu erwarten, waren beide Teams zunächst darauf bedacht, keine groben Fehler zu machen. Sowohl die ASKÖ Neue Heimat als auch der ATSV St. Martin waren darauf bedacht, erst einmal hinten gut zu stehen und sich langsam vorzutasten. Der Beginn kann durchaus als nervös beschrieben werden, während der ersten Halbzeit wurden dabei jedoch gleichzeitig leichte Vorteile für die Gäste aus St. Martin offenbar. Die Trauner fanden zwar nicht viele, jedoch die konkreteren Torchancen vor, eine davon verwertete man prompt zum 0:1. Emircan Gül überhob dabei Neue-Heimat-Keeper Nikola Culo, der sich etwas zu früh bzw. weit aus seinem Tor gewagt hatte.

ASKÖ Neue Heimat gelingt verdienter Ausgleich

In der zweiten Halbzeit zeigte die bis dahin um einen Tick unterlegene Neue Heimat eine Reaktion. Die Mannschaft fand nun besser ins Spiel, eroberte sich ein Mehr an Spielanteilen. In einer von Kampf geprägten Partie, die auch immer wieder Konter produzierte, offensiv in letzter Konsequenz aber kein Leckerbissen war, gelang den Hausherren in Minute 77 schließlich der Ausgleich. Nach einem Eckball landete das Spielgerät über Umwege vor den Füßen von Innenverteidiger Amirarsalan Roshanpour, der am zweiten Pfosten zum 1:1-Ausgleich einschob. Zu diesem Zeitpunkt wähnte sich ASKÖ Neue Heimat bereits in Überzahl, nachdem Wilfried Koutet aufgrund einer Undiszipliniertheit ausgeschlossen worden war.

Die Hausherren versuchten in der Folge, zu elft noch zum Sieg zu kommen, bauten dabei durchaus auch Druck auf, ohne jedoch konkrete Torchancen zu produzieren. Somit endete der Liga-Gipfel der 2. Klasse Mitte letztlich mit einem verdienten Unentschieden, mit dem wohl beide Teams gut leben können.

Emin Agovic, Sportlicher Leiter ASKÖ Neue Heimat:

„Beide Mannschaften haben sich zu Beginn herangetastet, es gab einige Fehler auf beiden Seiten, in der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften in etwa auf demselben Niveau, St. Martin hatte von der Chancenausbeute betrachtet mit zwei Möglichkeiten zunächst etwas mehr vom Spiel, eine der Torchancen haben sie auch zur Führung genutzt. Wir sind dann in der zweiten Halbzeit mehr ins Spiel gekommen, hatten mehr Ballbesitz. Nach dem 1:1 sind sie recht dicht gestanden, wir haben versucht, auf das zweite Tor zu drücken, was jedoch nicht gelungen ist, da wir uns hier auch keine großen Torchancen herausspielen konnten. Im Endeffekt geht das 1:1 für beide vollkommen in Ordnung.“

