Blutjunge ASKÖ Donau Linz 1b feiert verdienten Heimsieg gegen SV Oftering

In der 22. Runde der 2. Klasse Mitte kreuzten unter anderem die ASKÖ Donau Linz 1b und der SV Oftering die Klingen. Die Kleinmünchner, die traditionell mit einer blutjungen Truppe antreten, konnten sich zuletzt für ihre durchaus achtbaren Leistungen nicht belohnen, während auch beim zwischendurch gut aufspielenden SV Oftering die Formkurve zuletzt wieder nach unten zeigte. Am Ende sollten die Donau-Fohlen mit einer konzentrierten Leistung die Oberhand behalten und einen 2:0-Erfolg davontragen.

Donau griffiger, Oftering kurz Seitenwechsel brandgefährlich

In einem mit Spannung erwarteten Spiel entwickelte sich ein Schlagabtausch mit doch klaren Vorteilen für die Heimelf. Der sehr junge zweite Anzug des Landesligisten aus Linz-Kleinmünchen hatte dabei ein Mehr an Spielanteilen zu verbuchen, auch gestalteten sich die Torchancen zunächst als klarer, wenngleich man im letzten Drittel nicht konsequent genug war, den Führungstreffer immer wieder verpasste. Die beste Chance der ersten Halbzeit ging aber auf das Konto der Ofteringer, die kurz vor dem Seitenwechsel bei einem ihrer Versuche die Stange trafen.

In der Pause nahmen die Linzer die eine oder andere Umstellung vor, auch personell wurde getauscht, so kam Moumini Bance ins Spiel. Warum wird sein Name explizit genannt? Ebenjener Moumini Bance war es, der nur drei Minuten nach Wiederbeginn für das 1:0 der jungen Donau-Elf sorgte. Erst hielt Levi Ferguson drauf, seinen Ball konnte jedoch Ofterings Keeper Marco Lambauer gut halten, beim Abstauber war dann Bance zur Stelle.

Ausschluss gut kompensiert

Donau fand auch in der Folge trotz Führung noch die eine oder andere Chance zu, einen Rückschlag musste man aber zehn Minuten vor Schluss hinnehmen, als sich Aleksandar Mitrovic zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, der Schiedsrichter Rot zeigte. Zehn Kleinmünchner waren jedoch nur wenige Augenblicke bei einem Angriff nicht zu stoppen, weshalb der Referee nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt zeigte. Mohamed Bance stellte sich der Aufgabe und erhöhte auf 2:0. Donau Linz 1b feierte damit einen für die Moral wichtigen Erfolg.

Rene Gansterer, Trainer ASKÖ Donau Linz 1b:

„Wir haben von Anfang an das Heft in die Hand genommen und hatten auch bessere und klarere Torchancen. Kurz vor der Pause hatten wir jedoch Glück, als Oftering nur die Stange traf. Wir wollten heute zu null spielen, das war uns ganz, ganz wichtig. Das war ein verdienter Sieg, wir haben uns nun endlich einmal belohnt, wir spielen jedes Spiel wirklich gut, sind oft besser als der Gegner, erzielen aber halt keine Tore. Unsere Mannschaft ist im Schnitt 17,4 Jahre alt, man merkt eine Steigerung.“

