Meister! ASKÖ Neue Heimat Linz nach 17. Saisonsieg wieder erstklassig

Die ASKÖ Neue Heimat Linz ist im Frühjahr mit einer noch weißen Weste unterwegs und wollte nach vier Siegen in Folge am 24. Spieltag der 2. Klasse Mitte den Sack zumachen. Vor dem Heimspiel gegen die ASKÖ Donau Linz 1b war der Tabellenführer aber gewarnt, zumal das zweite Team des Landesligisten im ersten Derby im Herbst mit 2:1 die Oberhand behalten hatte und zudem nach zuletzt zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie ging. Doch die Mannen von Trainer Dino Medjedovic, der nach dem Abstieg im letzten Sommer das Zepter übernommen hatte, ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, setzten sich mit 2:1 durch und eroberten mit dem 17. Saisonsieg den Meistertitel. Nach dem Schlusspfiff brachen am Sportplatz alle Dämme, wurde die sofortige Rückkehr in die 1. Klasse ausgelassen gefeiert!

Doppelschlag ebnet Tabellenführer Weg zum Meistertitel

Der Ligaprimus ging hochmotiviert ins Derby, wollte für die Pleite im Hinspiel Revanche nehmen und im Titelkampf den Sack zumachen. Die Medjedovic-Elf übernahm sofort das Kommando und setzte nach 20 Minuten den nächsten Schritt Richtung Meistertitel, als Adnan Nocic sich den Ball zu einem Freistoß zurechtlegte und die Kugel aus 18 Metern ins linke Eck knallte. Keine zehn Minuten später brandete am Sportplatz erneut Jubel auf - nach einer Ecke der Gäste schaltete der Tabellenführer blitzschnell um und kam über zwei Stationen nach vorne, der wieselflinke Besir Rushiti enteilte der Donau-Verteidigung, umkurvte auch Gästegoalie Amir Hidanovic und schob das Spielgerät in die Maschen. Danach hätten Kapitän Emin Agovic und Co. den Deckel draufmachen können, die Heimischen leisteten sich jedoch den Luxus, hochkarätige Chancen zu vergeben. Während der kurz zuvor eingewechselte Asmir Ljutic mit einem Kopfball am sensationell reagierenden Keeper Hidanovic scheiterte, traf Nocic, alleine vor dem Donau-Gehäuse, den Ball nicht voll. Somit blieb es bis zur Pause beim 2:0.

Ferguson haucht Spiel Spannung ein

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Drachta bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Medjedovic-Elf kam am Beginn der zweiten Halbzeit zwar zur einen oder anderen Chance - die beste davon konnte Nocic nicht nutzen - der frischgebackene Meister war jedoch vorwiegend damit beschäftigt, das Ergebnis zu verwalten. Die Gästeelf von Trainer Rene Gansterer wusste dies zu nutzen, verzeichnete nach der Pause mehr Ballbesitz und war nach einer Stunde zurück im Spiel. Levi Ferguson zog aus rund 20 Metern ab und Neue Heimat-Innenverteidiger Amirarsalan Roshanpour lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wurde der Ligaprimus wiede aktiver und legte den Vorwärtsgang ein, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang aber nicht heraus. Die Kicker aus der Neuen Heimat kontrollierten jedoch das Geschehen, brachten die knappe Führung ins Ziel und durften nach dem Schlusspfiff neben dem 17. Saisonsieg auch den Meistertitel und die Rückkehr in die 1. Klasse feiern.

Emin Agovic, Sportlicher Leiter und Kapitän ASKÖ Neue Heimat Linz:

"Nach dem letztjährigen Abstieg war es nicht einfach, doch es ist uns gelungen, einen ordentlichen Kader zusammenzustellen, zudem sind die Spieler in kurzer Zeit zusammengewachsen. Wir wollten uns gut präsentieren und wieder in die Erfolgsspur finden, im letzten Sommer war der Meistertitel aber nicht zu erwarten, dementsprechend groß ist die Freude darüber, dass wir nach einer kurzen Pause wieder in die 1. Klasse zurückkehren. Die Feierlichkeiten haben nach dem Schlusspfiff begonnen und sind vereinzelt noch in Gange. Aktuell sind einige Spieler verschollen, darum kommt das spielfreie Wochenende zum richtigen Zeitpunkt".

