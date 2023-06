1:7! Union Edelweiß Juniors liefen beim SV Urfahr in ein Debakel

Details Montag, 12. Juni 2023 13:13

In der 26. und damit abschließenden Runde der 2. Klasse Mitte gab es unter anderem die Begegnung zwischen dem SV Urfahr und den Union Edelweiß Juniors zu bestaunen. Für beide Teams ging es im Vorfeld der Partie ausschließlich um Rangverbesserungen. Der zweite Anzug des OÖ-Ligisten Edelweiß hatte die Möglichkeit, mit einem Sieg noch die Fohlen der ASKÖ Donau zu überflügeln, der SV Urfahr konnte noch Kirchberg-Thening einkassieren. Die Ecker-Elf hatte am Ende bei ihrer Mission mehr Erfolg und schloss die Saison damit auf Rang fünf ab.

Urfahr im Stile einer Dampfwalze

Am Sportplatz des SV Urfahr entwickelte sich von Beginn an eine Partie, in welcher sich nur die Frage nach der Höhe stellte. Die jungen Edelweiß-Kicker, die in der Schlussphase der Saison viel an Konsequenz vermissen ließen, gerieten bereits nach drei Minuten in Rückstand. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die linke Seite spielte Michael Hofer den Ball in den Rückraum, wo Gernot Hauzenberger draufhielt und auf 1:0 stellte.

Nur vier Minuten später sorgte Sebastian Holzbauer mit seinem Treffer zum 2:0 für klare Verhältnisse. Selbiger war es auch, der nach 20 Minuten den Doppelpack vollendete und auf 3:0 stellte. Die Gäste aus der Neuen Heimat schienen abgemeldet, kamen jedoch wenig später nach einem Foulelfmeter auf 3:1 heran. Arnel Bucan ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwertete.

Dass dieses Resultat nicht wirklich dem Spielverlauf entsprach, stellten die Kicker des SV Urfahr noch vor der Halbzeitpause klar. Durch Tore von Leo Kunz und Michael Hofer schraubte man den Spielstand schon nach 35 Minuten wieder auf 5:1 in die Höhe – gleichzeitig auch der Pausenstand.

Sieben Gegentreffer in 60 Minuten

Auch nach Wiederbeginn ging die Ecker-Elf beherzt ans Werk, lief dabei unter anderem den jungen Edelweiß-Keeper an. Dass sich das bezahlt machte, stellte schon das 6:1 durch Leo Kunz in der 53. Minute unter Beweis. Sebastian Holzbauer lief den Schlussmann an, eroberte damit den Ball und legte für den Torschützen auf. Jener Leo Felix Kunz war es auch, der zur Stundenmarke auf 7:1 stellte. Danillo Cardoso wurde per langem Ball über rechts eingesetzt, gewann ein Laufduell mit seinem Gegenspieler und sah im Anschluss Kunz, dessen Treffer gleichbedeutend mit dem Endstand war. Den Edelweiß-Kickern, in der Vorsaison noch Tabellenzweite, gelang es in den letzten 30 Minuten nämlich, den Laden dicht zu halten und somit ein totales Debakel zu verhindern.

Markus Ecker, Trainer SV Urfahr:

„Alle Tore waren heute schön herausgespielt, der Sieg geht auch in Ordnung, man muss aber insofern ehrlich sein, als man nicht vergessen sollte, gegen wen wir heute gespielt haben, nämlich gegen eine Mannschaft, die aufgelöst wird, und das hat man halt trotzdem auch gemerkt. Der Elfmeter gegen uns war ein Foul-Elfmeter, ob er einer war, braucht man nicht mehr zu diskutieren, aus der Sicht des Schiedsrichters war es ein Foul.“

