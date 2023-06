Last-Minute-Schock: ATSV St. Martin/Traun verliert in der Schlussphase die Nerven und vergibt die Aufstiegschance

Details Sonntag, 18. Juni 2023 22:31

Im Rahmen des Rückspiels der Relegation 2023 duellierten sich am vergangenen Sonntagnachmittag der ATSV Födinger St.Martin/Traun aus der 2. Klasse Mitte und die Union Haid aus der 1. Klasse Mitte. Die Gastgeber aus St.Martin konnten sich im Rückspiel noch mit einem knappen 2:0 durchsetzen, wodurch man mit einem Rückenwind ins Rückspiel gehen konnte. Doch die Haider durfte man keinesfalls unterschätzen, da sie im Hinspiel immer wieder ihre individuelle Klasse aufblitzen ließen. Allerdings konnten die Schützlinge von Wolfgang Unger ihre PS nicht ganz auf den Platz bringen, was sich jedoch noch ändern sollte.

Sylemani mit dem ersten Treffer der Partie

Die Gäste aus Haid fanden deutlich besser ins Spiel als noch am Donnerstag und man konnte sich mehrere Chancen in der Offensive erarbeiten. Im Gegensatz zum Hinspiel, konnte man aus den Chancen jedoch auch ein Tor erzielen. Nach einer schönen Vorlage erzielte Benjamin Sylemani in der 20. Minute den 1:0 Führungstreffer für die Gäste aus Haid. Doch diese Führung hielt nicht lange. Die Gastgeber aus St.Martin wollten keineswegs verlieren und pressten die Gäste hoch an. In der 25. Minute profitierte Emircan Gül von einem Abstimmungsfehler in der Abwehr der Haider zu seinen Gunsten und erzielte nach Balleroberung den Ausgleich zum 1:1. Danach passierte nicht mehr viel in der ersten Hälfte und man trennte sich mit einem Remis zur Halbzeit.

Peterwagner als Gamechanger für Haid

Auch in der zweiten Hälfte war das Spiel für den neutralen Zuschauer eher unspektakulär anzusehen. In der 57. Spielminute kam dann Manuel Peterwagner ins Spiel, der gerade aus einer langen Verletzung kommt und der Mannschaft mit seiner Erfahrung wichtige Impulse geben konnte. Nachdem alles auf den Abstieg der Haider hindeutete, köpfte Peterwagner nach einem Standard zur 2:1 Führung für die Haider ein in der 85. Minute. Fünf Minuten später passierte eine nahezu idente Situation. Dieses Mal stand Marius-Alin Pitaru goldrichtig und erzielte den Treffer zur 3:1 Führung, mit dem es in die Verlängerung gegagen wäre. Der Zug der Haider kannte plötzlich keine Bremse mehr. Nach einem Zuckerpass von Mirsim Tahiri war der Joker Manuel Peterwagner erneut zur Stelle und erzielte den Treffer zum 4:1, womit die Sensation endgültig perfekt war. Danach endete das Spiel direkt und den Haidern gelang dank einem wahnsinnigem Comeback der Klassenerhalt in der 1. Klasse Mitte.

Wolfgang Morawetz, sportlicher Leiter Union Haid:

"Das wir das Spiel heute noch drehen würden, war lange nicht wirklich abzusehen. Deshalb sind wir nun umso glücklicher, dass uns die Sensation gelungen ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

