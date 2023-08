SV Steyregg feiert mit 4:1-Heimsieg über ASKÖ Westbahn perfekten Einstand

Details Montag, 21. August 2023 10:00

Zum Auftakt in der 2. Klasse Mitte kreuzten unter anderem der SV Steyregg und die ASKÖ Westbahn die Klingen. Für die Hausherren aus Steyregg galt es, nach einem schwierigen Frühjahr, welches letztlich im Abstieg aus der 1. Klasse Nord-Ost gipfelte, die Köpfe wieder aufzurichten und am besten mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu starten. Die Gäste aus Linz hatten ihrerseits ebenso eine schwierige erste Spielzeit nach der Rückkehr in die 2. Klasse Mitte zu verdauen. Am Ende sollte der SV Steyregg, was das Resultat betrifft, relativ deutlich die Oberhand behalten.

Guter Start des Absteigers

Der SV Steyregg kam gut in die Begegnung rein und erspielte sich früh erste aussichtsreiche Torgelegenheiten, die jedoch verpasst wurden. Umso erlösender war aus Sicht der Heimischen das 1:0 in der 34. Minute durch Felix Frühwirth. Die Hausherren trugen einen schönen Angriff über die halbrechte Seite vor, der Stürmer kreuzte mit dem passenden Laufweg, um im Strafraum stehend in die lange Ecke zu vollenden.

Steyregg gewann dadurch mehr Sicherheit, hatte in einer Szene jedoch Glück, als ein Westbahn-Akteur nach einem Eckball plötzlich frei zum Köpfeln kam, Torhüter Michael Mayrhuber aber mit einer Glanzparade zur Stelle war.

Spiel phasenweise Spitz auf Knopf

Der Absteiger der Vorsaison startete auch gut in die zweite Halbzeit, erspielte sich weitere Chancen, etwa als Puchner allein auf den Torwart lief, den Ball aber knapp am Tor vorbeisetzte und Frühwirth nur die Stange traf. Westbahn wurde seinerseits immer wieder aus Kontern gefährlich, scheiterte jedoch am Ausgleich.

So war es kurz nach der Stundenmarke Manuel Bachleitner, der den Ball im Tor versenken konnte. Nach einer Flanke von der linken Seite und Kopfball von Felix Frühwirth schraubte man den Spielstand gar auf 3:0 hoch. Steyregg, das sich mittlerweile aufs Kontern verlagert hatte, sollte auch noch ein vierter Treffer gelingen. Paul Silgoner verwertete zum Ablauf der regulären Spielzeit einen Stanglpass zum 4:0.

Wenige Sekunden später sollte den Gästen der ASKÖ Westbahn der Ehrentreffer gelingen. Mario Kvasina hatte einen missglückten Rückpass der Steyregger Abwehr gut antizipiert und zum Endstand von 4:1 genutzt.

Horst Söllradl, Trainer SV Steyregg:

„Wir waren in der ersten Halbzeit schon etwas dominierter, wobei Westbahn vorne einen guten Sturm hat und da oft Nadelstiche gesetzt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir leicht umgestellt und hatten zwei Chancen, die nicht genutzt wurden. Das Spiel befand sich dann auf Messers Schneide, die Wechsel haben sich dann aber als goldrichtig erwiesen, da die Spieler aufgrund der Hitze müde waren. In Summe geht das für mich in Ordnung, ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft.“

