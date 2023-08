ATSV St. Martin/Traun nahm auch die Hürde Admira Juniors souverän

Details Montag, 28. August 2023 11:43

In der zweiten Runde der 2. Klasse Mitte standen sich der ATSV St. Martin und die SK Admira Linz Juniors gegenüber. Während die Hausherren, die als einer der heißen Anwärter auf den Titel gelten, programmgemäß mit einem Sieg starteten, musste die junge Elf vom Bachlberg in der ersten Runde mit einer Auftaktniederlage Federn lassen. Dieser „Trend“, so man zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison von einem ebensolchen sprechen kann, sollte sich auch am zweiten Spieltag fortsetzen.

Mukaelian brach den Bann

Am Sportplatz in St. Martin entwickelte sich am Sonntagnachmittag von Beginn an ein munteres und interessantes Fußballspiel. Die Heimelf gehört technisch mit zum Besten, was die Liga zu bieten hat, die Gäste aus Urfahr wiederum präsentierten sich laufstark und fit. Nachdem die ersten Chancen vorgetragen wurden, wurde es nach einer halben Stunde so richtig konkret. Nach einem wunderbaren Lochpass von Elsadat Hasani genau in die Schnittstelle lief Arman Mukaelian allein auf den gegnerischen Torhüter zu, um diesem im Eins-gegen-eins keine Chance zu lassen – 1:0.

St. Martin hatte den Bann nun gebrochen, der Motor wurde anschließend auf „ON“ gelassen. Nur vier Minuten nach der Führung der Trauner nahm Emircan Gül Maß, sein satter Schuss wurde von SK Admiras Adrian Koller schließlich in die andere Ecke des Gäste-Tors bugsiert. Der ATSV St. Martin ging somit mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

St. Martin: "Noch Luft nach oben"

Nach Wiederbeginn ging das Spiel in einer ähnlichen Tonart weiter. Admira Linz agierte beherzt, St. Martin war an diesem Tag jedoch über die Gäste zu stellen. Die endgültige Entscheidung sollte bereits in der 49. Minute fallen, als Nemanja Vidovic, einer der erfolgreichen St. Martiner Vorsaison, aus der Distanz Maß nahm und den Ball zum 3:0 in die Maschen knallte. Den Endstand stellte kurz nach der Stundenmarke Arman Mukaelian, der bereits das 1:0 erzielt hatte, her. Er traf nach einer wunderschönen Kombination in Form eines Doppelpasses überlegt zum 4:0. St. Martin prolongierte damit seinen makellosen Start, hält nach zwei Spielen bei sechs Punkten und ist Tabellenführer.

Gerhard Mittermayr, Trainer ATSV St. Martin/Traun:

„Wir haben heute gegen eine junge, sehr laufstarke Mannschaft gespielt. Sie sind überhaupt keine schlechte Mannschaft, wir haben halt wieder eine gute Partie gespielt, wie bereits in der ersten Runde. Ich bin durchaus zufrieden, für mich war wichtig, dass die Null steht, dann sind wir nach 30 Minuten in Führung gegangen. Das war natürlich ein wunderschöner Auftakt, noch dazu, wenn du neu zu einem Verein kommst. Ich denke, das ist schon ganz in Ordnung, obwohl wir noch viel Luft nach oben haben.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.