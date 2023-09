ASKÖ Donau Linz 1b entführt drei Punkte aus Babenberg

Details Montag, 04. September 2023 15:28

In der dritten Runde der 2. Klasse Mitte kam es unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Babenberg und der ASKÖ Donau Linz 1b. Beide Mannschaften konnten im Vorfeld der Partie auf einen guten Saisonstart verweisen – die Babenberger gewannen ihren bislang einzigen Auftritt, während die junge Donau-Elf von Coach Rene Gansterer am ersten Spieltag einen viel beachteten Punktgewinn feierte. In einer guten 2. Klasse-Partie sollten die Kleinmünchner am Ende den Sieg davontragen.

Babenberg scheitert an der Chancenverwertung

Auf der Anlage der Union Babenberg entwickelte sich von Beginn an ein flotter Schlagabtausch, der jedoch allmählich in die Richtung der Hausherren zu kippen schien. Die Elf von Semir Sejdic erspielte sich peu à peu ein Übergewicht, fand dabei erste richtig aussichtsreiche Top-Chancen vor, die jedoch allesamt vergeben wurden. So kam es, wie es im Fußball oft kommt, und der Gegner – in diesem Fall die Gäste der Donau Linz 1b, schlugen erbarmungslos zu. Nach 25 Minuten ging Levi Ferguson nach, erkämpfte sich den zweiten Ball, um anschließend abzuziehen und das Spielgerät vom Sechzehner in die Babenberger Maschen zu hämmern.

Für Donau stimmt die Richtung

Babenberg reagierte mit wütenden Angriffen, brachte den Ball aber erneut unglaublicherweise nicht im gegnerischen Tor unter. Die Linzer scheiterten in dieser Phase an ihrer Chancenverwertung, andererseits verteidigte eine gut eingestellte Donau-Mannschaft hervorragend, rettete den Vorsprung diszipliniert in die Pause.

Nach Wiederbeginn sahen die Zuschauer ein offenes Spiel mit offensiven Vorteilen für Babenberg, Donau spielte es aber geschickt und kam nach 70 Minuten zum 0:2. Die Blau-Gelben schlugen einen langen Ball nach vorne, den Babenberg bereits gesichert zu haben schien, Levi Ferguson ging aber erneut dazwischen, holte sich damit einmal mehr den Ball, um diesen ein weiteres Mal ins Tor zu schießen. In der Folge wurde der Babenberger Druck noch stärker, und es sollte der Anschlusstreffer fallen. Felix Wakolbinger verkürzte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach Donau-Ballverlust auf 1:2. Nach einem taktischen Foul wurde ein Kicker der Donau-Elf schließlich ausgeschlossen, die Gansterer-Truppe musste damit den Vorsprung zu zehnt verteidigen, was schlussendlich tatsächlich gelingen sollte.

Rene Gansterer, Trainer ASKÖ Donau Linz 1b:

„Im Endeffekt haben wir gewusst, dass Babenberg eine starke Mannschaft ist, wir haben uns darauf eingestellt, dass sie richtig Qualität haben, haben gut verteidigt und – wie wir uns das vorgenommen haben – umgeschaltet. Es war im Grunde genommen ein verdienter Sieg, da wir einfach als Mannschaft gut agiert haben, kompakt waren und unsere Chancen genutzt haben. Wir hatten einen Altersschnitt von knapp über 18, sind eine richtig gute Truppe. Wir müssen nun von Spiel zu Spiel schauen, haben nun Steyregg vor der Brust, was auch nicht einfach wird, aber der Weg scheint in die richtige Richtung zu gehen.“

