SV Sandl eröffnet Vereinshaus: Legenden des SK Rapid kommen zum Fest

Von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, wird in Sandl groß gefeiert. Anlass ist die offizielle Eröffnung des neuen Vereinshauses des SV Sandl. Auf die Besucher warten drei Tage voller Action, Spannung und unvergesslicher Momente. Unter anderem steht ein Fußballmatch gegen die Legenden des SK Rapid am Programm. Die Termine im Überblick:

Ein Wochenende voller Highlights

Freitag, 14. Juni

15:30 Uhr: Fußball-Seniorenturnier mit regionalen Teams

19:00 Uhr: Tischtennisschaukampf zwischen SV Sandl und Askö Froschberg

20:00 Uhr: Après-Ski-Party mit DJ Hoidi

Samstag, 15. Juni

09:00 Uhr: Fußball-Nachwuchsspiele

17:00 Uhr: Highlight des Tages – SV Sandl gegen die Legenden des SK Rapid

19:30 Uhr: Bilderschau

21:00 Uhr: Party mit der Band "Die Lauser"

Sonntag, 16. Juni

09:00 Uhr: Feldmesse mit Einweihung des neuen Vereinshauses

10:00 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Sandl

13:30 Uhr: Tombola-Verlosung

14:00 Uhr: Dämmerschoppen

Das Eröffnungsfest des SV Sandl bringt Unterhaltung der Extraklasse in die zweithöchste Gemeinde Oberösterreichs.

Ein Zeitplan, gespickt mit allem, was das Herz eines Sportlers und Unterhaltungsenthusiasten begehrt, bringt euch von Freitag bis Sonntag die Möglichkeit einen Blick auf die Vergangenheit und Zukunft des SV Sandls zu werfen.

Besonderer Höhepunkt ist das Fußballspiel gegen die Legenden des SK Rapid mit Andreas Herzog am Samstagnachmittag. Dieses Wochenende bietet eine einmalige Gelegenheit, hochklassigen Sport in der Viehbergarena zu erleben. Ein weiteres Highlight ist die Party mit der Band „Die Lauser“, die am Samstagabend im Festzelt auftreten werden.

Kader der SK Rapid-Legenden

Ümit Korkmaz, Tanju Kayhan, Marek Penksa, Thomas Zingle, René Wagner, Muhammet Akagündüz, Marcus Pürk, Raimund Hedl, Christopher Drazan, Gerald Willfurt, Christian Keglevits, Markus Hiden, Andreas Herzog

