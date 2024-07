Union Kefermarkt: Mit hungrigen Neuzugängen in das obere Tabellendrittel

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 22:56

Die vergangene Spielzeit in der 2. Klasse Nord-Mitte verlief für die Union Kefermarkt nicht ganz nach den eigenen Erwartungen. In der Endtabelle steht man mit 37 Punkten aus 24 Spielen, elf Siegen, neun Niederlagen und vier Unentschieden auf dem 5. Tabellenplatz - zu wenig für die Verantwortlichen der Union. Mit dem Kader hätten sich die Kefermarkter 2-3 Ränge weiter oben im Kampf um den Aufstieg gesehen, was schlussendlich nicht klappte. Somit gab es im Sommer einen kleinen Umbruch, auf den nun eine klare Marschroute für die nächste Spielzeit folgt.

Defensive machte lange Sorgen

Im Gespräch mit Ligaportal blickte der sportliche Leiter Roland Lindner auf die vergangene Saison zurück und identifizierte in dieser eine klare Schwachstelle: "Die Defensive war letzte Saison unsere größte Baustelle. Wir hatten uns allgemein mehr erwartet und haben oft einfach zu viele Gegentore kassiert". Diese Schwäche hat man gegen Ende der Saison jedoch besser unter Kontrolle bekommen, weshalb man nun wieder mit mehr Optimismus auf die kommende Spielzeit blickt. Dies liegt auch an der neuen sportlichen Ausrichtung des Vereins. Mit Jiri Smetana und Jaroslav Bosnyak verbucht man zwei Abgänge, die von vier Neuzugängen kompensiert werden.

Mit neuen Schwung in das obere Drittel

Mit Nico Doblhammer, Berkay Korkmaz, Christoph Schwarz und Michael Landerl konnte man bislang vier junge Neuzugänge verpflichten, mit denen man einen neuen Weg gehen möchte. "Wir wollen die Mannschaft klar verjüngern und die talentiertesten Spieler der Region bei uns haben." zeigt sich Lindner begeistert von den Neuzugängen der Kefermarkter. Die neue Mannschaft müsse sich nun jedoch auch erst finden und sich einspielen, wofür man dem gesamten Team grundsätzlich auch genug Zeit geben möchte. In der Verkündung der Saisonziele gibt man sich deshalb erst einmal zurückhaltend und setzt die Messlatte bewusst nicht zu hoch. "Wir wollen uns mit der neuen Mannschaft im vorderen Drittel der Liga etablieren und uns stetig weiterentwickeln." blickt Lindner zuversichtlich auf die anstehende Spielzeit.

