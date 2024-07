ASV Hagenberg: "Wir machen gute Fortschritte und sind positiv auf die neue Saison eingestellt"

Details Dienstag, 23. Juli 2024 17:48

In der Spielzeit 2022/23 landete der ASV Hagenberg aus der 2. Klasse Nord-Mitte am fünften Tabellenplatz. In der vergangenen Saison startete der ASV auch mit drei Punkten in die neue Saison, jedoch konnte man diese Form nicht halten, womit man in der Hinrunde auf Tabellenplatz acht landete. Zur Rückrundensaison konnte man sich auch nicht mehr wirklich großartig verbessern und erreichte am Ende Tabellenrang sieben. LIGAPORTAL unterhielt sich mit dem Sektionsleiter, Daniel Schneider, und gibt einen Einblick über die derzeitige Lage bei dem ASV Hagenberg.

Guter Saisonstart und durchwachsene Spielzeit

Mit gemischten Gefühlen kann man auf die abgelaufene Saison des ASV Hagenberg zurückblicken. Nach sehr gutem Start folgte jedoch eine bittere Durststrecke. In den ersten fünf Spielen der Saison 2022/23 musste der ASV Hagenberg keine einzige Niederlage verzeichnen. Allerdings wendete sich das Blatt schnell wieder und in den verbleibenden Spielen gab es nur ein Unentschieden, während alle anderen sechs Partien verloren wurden. So landete man in der Hinrunde trotz des guten Starts nur auf Tabellenrang acht. In der Rückrunde sah es nicht wirklich anders aus, mit sechs Siegen und sechs Niederlagen landete man im Endklassement auf Tabellenplatz sieben. „Wir sind zufrieden mit der Saison, bedauerlicherweise ging uns im Endspurt etwas die Kraft aus, aber wir sind trotzdem keineswegs unzufrieden“, so Schneider.

Testspiele wurden bereits absolviert

In Hagenberg laufen die Vorbereitungen schon wieder auf Hochtouren, die ersten Vorbereitungsspiele wurden auch schon absolviert. Dennoch lässt ein Sieg auf sich warten. In den beiden Testspielen gegen Babenberg und Lichtenberg konnte man mit einer 4:3-Niederlage und einem Unentschieden noch nicht zufrieden sein. „Trotz der nicht so erfolgreichen Aufbauspiele, die durch die Systemumstellung aufgrund der Neuzugänge bedingt waren, machen wir gute Fortschritte und sind positiv eingestellt“, sagt der Sektionsleiter. Auch am Transfermarkt war man schon aktiv. Mit drei Abgängen und vier Neuzugängen geht man in die kommende Saison.

"Wollen so geht es geht vorne mitspielen"

In Hagenberg will man in der kommenden Saison befreiter aufspielen, ein Ziel gibt es aber nicht. Schneider zu der kommenden Meisterschaft: „Wir haben kein bestimmtes Ziel für die nächste Saison, wir möchten so gut wie möglich spielen und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt.“

Zum Meisterschaftsauftakt geht es für die Hagenberger Mitte August nach Reichenau, wo man die erste Runde der neuen Saison in der 2. Klasse Nord-Mitte bestreiten wird.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.