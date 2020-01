2. Klasse Nord-Mitte: "Experten-Tabelle" - Union Neumarkt/M. "erobert Herbstmeistertitel"

Details Freitag, 03. Januar 2020 14:10

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Nord-Mitte versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Union Neumarkt/M. kam in der Hinrunde als Dritter ins Ziel, die Experten tippten die Wolf-Elf jedoch mit stolzen 30 Punkten zum "Herbstmeistertitel". Der Vierte aus Unterweißenbach landete am zweiten Platz, gefolgt von der Union Alberndorf, die im Herbst auf Rang zwei kam. Für Ligaprimus Union Gutau sprang lediglich der fünfte Platz heraus. Die Union Reichenau wurde in der "Experten-Tabelle" die "Rote Laterne" los und landete auf Rang elf. Der ASV Hagenberg, Vorletzter der Hinrunde, ist mit nur vier Punkten das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Mario Holzschuh, Sportchef Union Alberndorf

Runde 2 - Daniel Grabner, Sektionsleiter Union Neumarkt/M.

Runde 3 - Mario Kastner, Sektionsleiter SPG Pierbach/Mönchdorf

Runde 4 - Stephan Peheim, Sektionsleiter Union Unterweitersdorf

Runde 5 - Christoph Gratzl, Sektionsleiter Union Gutau

Runde 6 - Klaus Lengauer, Sektionsleiter SPG Pregarten

Runde 7 - Christian Haslinger, Trainer Union Unterweißenbach

Runde 8 - Jürgen Ruckendorfer, Ex-Trainer SPG Windhaag/Leopoldschlag

Runde 9 - Thomas Grabner, Sektionsleiter Union Kefermarkt

Runde 10 - Florian Stifter, Sektionsleiter SV Sandl

Runde 11 - Günther Hochreiter, Trainer Union Reichenthal

Runde 12 - Daniel Schneider, Sektionsleiter ASV Hagenberg

Runde 13 - Daniel Maier, Sport-Koordinator Union Reichenau

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (03) Union Neumarkt/M. 30 (27) Punkte 34-15 Tore

2. (04) Union Unterweißenbach 27 (23) 29-14

3. (02) Union Alberndorf 25 (28) 28-17

4. (05) Union Reichenthal 22 (22) 22-14

5. (01) Union Gutau 20 (29) 22-18

6. (06) SPG Pregarten 1b 18 (17) 27-20

7. (10) SPG Windhaag/Leopoldschlag 18 (11) 19-18

8. (09) Union Kefermarkt 15 (12) 19-16

9. (07) SPG Pierbach/Mönchdorf 12 (14) 16-22

10. (08) Union Unterweitersdorf 10 (14) 17-26

11. (13) Union Reichenau 8 ( 4) 10-25

12. (11) SV Sandl 8 (11) 10-26

13. (12) ASV Hagenberg 4 ( 7) 8-31

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten