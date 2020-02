Union Reichenthal: "Wollen Anschluss finden und im Aufstiegskampf mitmischen"

Details Dienstag, 11. Februar 2020 11:34

Nach einer mäßigen Rückrunde kam die Sportunion Reichenthal im Vorjahr als Achter ins Ziel. In der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-Mitte ist die Mannschaft von Trainer Günther Hochreiter bislang gut unterwegs, sammelte im Herbst 22 Punkte und überwintert am fünften Rang. "Auch wenn wir die eine oder andere unnötige Niederlagen haben einstecken müssen, war es ein guter Herbst und konnten Herbstmeister Gutau die einzige Niederlage beibringen", ist der Coach zufrieden.

Bittere Punkteverluste - stabile Defensive

Nach einem perfekten Start mit zwei Siegen kassierte die Union binnen Wochenfrist zwei Niederlagen. In der Folge zeigte der Pfeil zumeist in die richtige Richtung, fuhren die Reichenthaler in den übrigen acht Spielen fünf "Dreier" ein und zogen zwei Mal den Kürzeren. "Die Niederlagen gegen Kefermarkt und Windhaag/Leopoldschlag sowie das Unentschieden zum Herbstausklang in Hagenberg waren bitter und haben gegen Nachzügler viele Punkte liegenlassen. Dennoch hat die Mannschaft eine ausgezeichnete Performance abgeliefert, sich gut präsentiert und überwintert in Lauerstellung", so Hochreiter. Der Fünftplatzierte feierte fünf Heimsiege und behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand. Während vier Teams mehr Treffer bejubeln durften, kassierten nur zwei Mannschaften weniger Gegentore. "Hinten sind wir kompakt gestanden, hat die Abwehr ausgezeichnete Leistungen abgeliefert. Auch vorne hat es ganz gut funktioniert, wenngleich wir gerne ein paar Tore mehr erzielt hätten. Die Hinrunde war in Ordnung, mit einem Sieg mehr wären wir aber ganz vorne dabei", meint der Trainer.

Je ein Zu- und Abgang

Nach einem Gastspiel in Vorderweißenbach kehrt Manuel Sonnberger wieder zu seinem Stammverein zurück. "Wir freuen uns über seine Rückkehr und hoffen, dass Manuel einige Tore erzielt. Leider muss Christoph Starzer aus beruflichen Gründen seine Karriere beenden", weiß Günther Hochreiter. Die Union bereitet sich seit 20. Januar auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und hat zwei Testspiele in den Beinen: 0:2 gegen Lasberg und 2:4 gegen Baumgartenberg. "Die beiden Niederlagen haben keine Aussagekraft, zumal etliche Spieler gefehlt haben", so Hochreiter, der mit seinen Mannen am kommenden Donnerstag ins tschechische Hluboka reist, wo ein Trainingslager auf dem Programm steht.

Zuversicht in Reichenthal

Obwohl die Top-Teams aus Gutau und Alberndorf sieben bzw. sechs Punkte mehr am Konto haben, ist man in Reichenthal zuversichtlich, in den Aufstiegskampf noch eingreifen zu können. "Wir haben im Herbst gegen Nachzügler viele Punkte liegenlassen, sind den Aufstiegsaspiranten aber auf Augenhöhe begegnet, weshalb wir guter Dinge sind, Anschluss finden und im Aufstiegskampf mitmischen zu können. Es erwartet uns eine interessante Rückrunde, in der die direkten Duelle den Ausschlag geben werden. Wir müssen aber auch gegen die vermeintlich schwächeren Gegner wachsam sein", hofft Günther Hochreither, gegen die Nachzügler positiver bilanzieren zu können als im Herbst.

Zugang:

Manuel Sonnberger (Union Vorderweißenbach)

Abgang:

Christoph Starzer (Karriereende)

Bisherige Testspiele:

0:2 gegen Union Lasberg (1NO)

2:4 gegen Union Baumgartenberg (2NO)

Günter Schlenkrich

