ASV Hagenberg: "Wollen in zwei, drei Jahren die Früchte ernten"

Der ASV Hagenberg konnte im Herbst nur sieben Punkte sammeln und weiß in der Tabelle der 2. Klasse Nord-Mitte lediglich das Schlusslicht aus Reichenau hinter sich. "Auch im Frühjahr ist nicht zu erwarten, dass wir die Liga aufmischen. Aber wir haben vor geraumer Zeit diesen Weg eingeschlagen und gehen ihn konsequent weiter. Nartürlich erhoffen wir uns eine Steigerung, sollten wir jedoch in Besitz der Roten Laterne kommen, könnten wir damit auch leben", erklärt Sektionsleiter Daniel Schneider.

Neuer Stürmer - vier Abgänge

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Günter Reindl mit Rene Miko (Tragwein) einen neuen Stürmer begrüßen. "Rene ist sehr jung, verfügt aber über erhebliches Potenzial und sind davon überzeugt, dass er uns helfen kann", so Schneider, der mit Dominik Keferböck (Pregarten 1b) und David Pfistermüller (St. Georgen/Gusen) zwei Abgänge verzeichnet. Auch Kevin Siedl, der beruflich in der Schweiz tätig ist, sowie Felix Aberham stehen im Frühjahr nicht zur Verfügung. "Die Kaderentwicklung war in dieser Form nicht geplant. Der Kader ist im Winter geschrumpft, weshalb die Personalsituation derzeit nicht einfach ist", weiß der Sektionsleiter.

Durchwachsene Vorbereitung

In den fünf bisherigen Testspielen musste der Nachzügler vier zum Teil empfindliche Niederlagen einstecken: 5:1 gegen Union Perg 1b, 2:9 gegen Rainbach/M., 1:2 gegen Babenberg Linz, 3:4 gegen Baumgartenberg und 0:7 gegen Kirchberg/Donau. Im letzten Test ist am kommenden Samstag der TSV St. Georgen/Gusen der Gegner. "Ebenso wie der Herbst ist auch die Vorbereitung durchwachsen verlaufen und haben mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen, weshalb im Frühjahr nicht viel passieren darf", meint Daniel Schneider.

"Müssen uns in jedem Spiel strecken"

Obwohl die "Rote Laterne" nicht weit entfernt ist, blickt man in Hagenberg der zweiten Meisterschaftshälfte gelassen entgegen. "Wir verfolgen das Ziel, jungen, talentierten Spielern eine Plattform zu bieten, demzufolge liegt ein weiter, steiniger Weg vor uns. Wir sind aber zuversichtlich, in zwei, drei Jahren die Früchte ernten zu können", so Schneider. "Auch wenn es in der Rückrunde nicht leichter wird als im Herbst, versuchen wir, mehr Punkte zu sammeln als in der Hinrunde. Im ersten Spiel, gegen Neumarkt, treffen wir auf einen Aufstiegsaspiranten. In unserer Situation ist es aber egal, auf welchen Gegner wir treffen und müssen uns in jedem Spiel strecken".

Zugang:

Rene Miko (zuletzt SC Tragwein/Kamig)

Abgänge:

Dominik Keferböck (SPG Pregarten 1b)

David Pfistermüller (TSV St. Georgen/Gusen)

Kevin Siedl (Karrierepause)

Felix Aberham (Karrieepause)

Bisherige Testspiele:

5:1 gegen Union Perg 1b (2NO)

2:9 gegen Union Rainbach/M. (1NO)

1:2 gegen Union Babenberg Linz (2M)

3:4 gegen Union Baumgartenberg (2NO)

0:7 gegen TSU Kirchberg/Donau (2NW)

Günter Schlenkrich

