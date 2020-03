Union Alberndorf: "Finanzielle Probleme sind bei uns nicht zu befürchten"

Details Mittwoch, 18. März 2020 12:31

Die Union Alberndorf absolvierte in der 2. Klasse Nord-Mitte eine bärenstarke Hinrunde und überwintert als Zweiter nur einen Punkt hinter Herbstmeister Gutau, aufgrund der Corona-Krise müssen die Mannen von Tainer Mario Ott auf die Fortsetzung des Aufstiegskampes aber warten. "Auch wenn die gesetzten Maßnahmen vernünftig sind, ist die sportliche Situation nicht zufriedenstellend, da ein Arbeiten mit der Mannschaft nicht möglich ist und dadurch die Spannung abfällt", erklärt der Coach.

Viele Fragezeichen

"Wir hoffen natürlich, dass die Meisterschaft bald fortgesetzt und regulär abgeschlossen werden kann, aber wie alle anderen Vereine wissen auch wir nicht, ob bzw. wie es weitergeht. Sollte sich an der Situation bis Ostern nichts ändern, wird es schwer, die Saison fortzusetzen. Es gibt zwar mehrere Optionen, hinter denen stehen aber genauso viele Fragezeichen wie bei der Entscheidungsfindung im Falle des Abbruches der Meisterschaft. Wir können nichts tun, müssen aber versuchen, mit der aktuellen Situation bestmöglich umzugehen, um, wenn es irgendwann losgeht, bereit zu sein", so Ott. "Da bei uns kein Spieler bezahlt wird, wir auch mit der Sportanlage nicht punkten können und zudem sich das Zuschauerinteresse in Grenzen hält, tun wir uns bei einer Suche nach möglichen Verstärkungen schwer, einem Spieler den Wechsel nach Alberndorf schmackhaft zu machen. Dafür steht bei uns die Kameraschaft und Gemeinschaft im Mittelpunkt, weshalb finanzielle Probleme im Gegensatz zu anderen Vereinen bei uns nicht zu befürchten sind".

Ein Rückkehrer, ein Langzeitverletzter und ein Karriereende

Nach einem Gastspiel in Oberneukirchen ist Jonathan Kappl wieder nach Alberndorf zurückgekehrt. "Darüberhinaus hat sich im Winter nichts getan. Wir haben zwar die Augen und Ohren offen gehalten, aus genannten Gründen hat sich aber nichts ergeben. Vielmehr stehen uns zwei Spieler im Frühjahr nicht zur Verfügung. So hat Alberto Mayr aus beruflichen Gründen die Karriere beendet. Auch Simon Schimpl ist bis auf Weiteres nicht dabei, unser linker Flügel hat sich in der Vorbereitung leider das Kreuzband gerissen", muss Mario Ott zwei Stammkräfte vorgeben.

Der Zweitplatzierte konnte von fünf Testspielen nur eines gewinnen. "Wir waren noch nie Vorbereitungs-Meister, weshalb uns die negative Testspiel-Bilanz keine Sorgen bereitet. Das Trainingslager in Kroatien war hingegen ein voller Erfolg und konnten in Medulin bei tollen Bedingungen und ausgezeichnetem Wetter perfekt arbeiten. Aber damals war die Welt noch in Ordnung", so Ott.

Zugang:

Jonathan Kappl (Union Oberneukirchen)

Abgang:

Alberto Mayr (Karriereende)

Transferliste OÖ 2. Klasse Nord-Mitte

Testspiele:

4:0 gegen ATSV Stein (1O)

3:3 gegen Union St. Veit/M. (2NW)

1:2 gegen SV Gallneukirchen (BLN)

3:6 gegen SC Tragwein/Kamig (1NO)

2:3 gegen Union Altenberg Reserve (BLN)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Nord-Mitte

Günter Schlenkrich

