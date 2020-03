Union Gutau: "Man kann es nicht allen recht machen"

Details Montag, 30. März 2020 17:45

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse mischte die DSG Union Gutau in der Hinrunde die 2. Klasse Nord-Mitte auf und eroberte den Herbstmeistertitel. Der Ligaprimus hätte im Frühjahr bereits zwei Spiele bestreiten sollen - gegen Reichenthal und in Neumarkt - aufgrund der Corona-Krise ruht der Ball aber auch in Gutau. "Die Situiation ist besorgniserregend, sind aber froh, dass in unseren näheren Umgebung bislang niemand erkrankt ist und alle gesund sind. Hoffentlich bleibt das so", erklärt Sektionsleiter Christoph Gratzl.

"Könnten auch damit leben, wenn alles auf null gestellt wird"

"Aus sportlicher Sicht würde uns eine Annullierung der Saison hart treffen, aber in dieser außergewöhnlichen Situation kann man es nicht allen recht machen. Es gibt einige Möglichkeiten, auch eine Wertung nach dem derzeitigen Tabellenstand, die uns zugute kommen würde. Egal welche Entscheidung getroffen wird, müssen wir ohnehin jede Lösung zur Kenntnis nehmen und könnten auch damit leben, wenn alles auf null gestellt und im Herbst eine neue Saison gestartet wird", so Gratzl. "In diesen Tagen gibt es viele Gerüchte, auch das Fortsetzen der Meisterschaft im nächsten Jahr in Form einer normalen Frühjahrssaison steht im Raum und wird diskutiert".

Erfolgreiches Trainingslager in Schielleiten

Die letzte Übertrittszeit hat in Gutau erwartungsgemäß keine Spuren hinterlassen. "Es war nichts geplant, haben auch keine Transfers getätigt und schenken dem bewährten Personal weiterhin das Vertrauen", ist der Sektionsleiter mit dem aktuellen Kader zufrieden.

Die Mannen von Trainer Roland Ametzberger bestritten fünf Testspiele und konnten zwei davon gewinnen. "Grundsätzlich hat die Vorbereitung gepasst und hätten in die Rückrunde starten können. Das Trainingslager in der Steiermark war Weltklasse und konnten in Schielleiten bei ausgezeichnetem Wetter und perfekten Bedingungen exzellent arbeiten", weiß Christoph Gratzl.

Zugang:

---

Abgang:

---

Transferliste OÖ 2. Klasse Nord-Mitte

Testspiele:

5:2 gegen Union Arbing (2NO)

6:4 gegen ASKÖ Katsdorf (2NO)

2:2 gegen Union Pabneukirchen (1NO)

2:2 gegen Union Rainbach/M. (1NO)

0:7 gegen USV St. Oswald/Freistadt (1NO)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Nord-Mitte

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten