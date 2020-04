SV Sandl: "Sind froh, keine Entscheidungen treffen zu müssen"

Details Dienstag, 14. April 2020 14:08

Der SV Sandl sammelte im Herbst nur elf Punkte und weiß in der Tabelle der 2. Klasse Nord-Mitte lediglich zwei Mannschaften hinter sich. Unter Neo-Trainer Anton Schmalzer hatte sich der SV für die Rückrunde viel vorgenommen, das Corona-Virus verhinderte aber auch im Mühlviertel das Rollen des Balles. "Nach einer gelungenen Vorbereitung war unsere Mannschaft hochmotiviert, aufgrund der aktuellen Situation müssen aber auch unsere Spieler derzeit im Home Office arbeiten", erklärt Sektionsleiter Florian Stifter.

Wertung nach dem aktuellen Tabellenstand?

"Wir waren gut drauf und am richtigen Weg, in diesen Tagen und Wochen geht es aber einzig und alleine um die Gesundheit. Neo-Coach Schmalzer hat die Spieler mit einem Heim-Programm versorgt und auch bereits das Vorbereitungsprogramm für die nächste Saison ausgearbeitet ", so Stifter. "Wir hoffen, in absehbarer Zeit wieder spielen zu können, aber wie es momentan aussieht, ist an eine Fortsetzung der Meisterschaft nicht zu denken, weshalb die Saison vermutlich abgebrochen werden muss. Sollte es so kommen, gibt es einige Optionen, demzufolge sind wir froh, keine Entscheidungen treffen zu müssen. Eine für alle Vereine faire Lösung ist vermutlich nicht möglich, ich persönlich glaube, dass der aktuelle Tabellenstand gewertet wird".

Neo-Coach und zwei neue Kräfte

Auf der Suche nach einem neuen Coach ist der Tabellenelfte in der Winterpause fündig geworden, trägt seit Jahresbeginn mit Anton Schmalzer ein Trainer die Verantwortung, der zuletzt in Rechberg tätig war. Dem neuen Übungsleiter stehen mit David Vavra (Hoheneich) und Michael Pammer (St. Oswald/Freistadt) zwei neue Kräfte zur Verfügung. "Unter Trainer Schmalzer weht frischer Wind, zudem war die Trainingsbeteiligung ausgezeichnet. Wir waren mitten in der Vorbereitung, ehe wir den Trainingsbetrieb einstellen mussten. Wir haben Anfang März in Tschechien, quasi im letzten Moment, ein Trainingslager abgehalten und konnten in Piserk super arbeiten, wenige Tage später setzte die Regierung die entsprechenden Maßnahmen. Nach der mäßigen Hinrunde war ein Aufschwung zu erkennen, müssen uns aber damit abfinden, vermutlich längere Zeit nicht kicken zu können", meint der Sektionsleiter.

Zugänge:

Anton Schmalzer, Trainer (zuletzt Union Rechberg)

David Vavra (SV Hoheneich)

Michael Pammer (zuletzt USV St. Oswald/Freistadt)

Abgang:

Julian Riepl, Trainer (SV Sandl, Sportlicher Leiter)

Testspiele:

10:0 gegen SV Eisgarn (2KL)

3:0 gegen UFC Rastenfeld (2KL)

8:3 gegen ein Team aus Tschechien

1:2 gegen Union Schönau (1NO)

2:7 gegen USV Brunn/Wild (2KL)

4:9 gegen ein Team aus Tschechien

