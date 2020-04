Union Kefermarkt: "Das Herumgeeiere geht mir langsam auf den Geist"

Details Dienstag, 28. April 2020 13:07

Die Union Kefermarkt stolperte durch den Herbst, sammelte in der Hinrunde lediglich zwölf Punkte und überwinterte in der 2. Klasse Nord-Mitte als Neunter nur in der unteren Tabellenregion. Auch wenn die Union im Winter einige Abgänge verzeichnete, nahmen sich die Kefermarkter unter Neo-Trainer Wolfgang Hörmedinger für das Frühjahr einiges vor, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch für die Mühlviertler ein jähes Ende.

"Die Ungewissheit quält und frustriert"

"Mit dem Abbruch der Saison können die Vereine grundsätzlich leben, allerdings hätte man diese Entscheidung auch zu einem späteren Zeitpunkt treffen können. Denn laut Vizekanzler Kogler ist in absehbarer Zeit kein Kontaktsport und somit keine Meisterschaft möglich, weshalb man die Entwicklung hätte abwarten und die Saison gegebenenfalls im nächsten Frühjahr beenden können", meint der Neo-Coach. "Es steht außer Frage, dass die älteren und kranken Personen geschützt werden und entsprechende Maßnahmen gesetzt werden müssen, aber das alles stillstehen muss, entspricht meiner Ansicht nach nicht der Verhältnismäßigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Regierung weiß, was sie will und wohin die Reise gehen soll bzw. wird. Aber sie soll sich dazu auch bekennen und in aller Deutlichkeit sagen, dass zum Beispiel Fußball in diesem Jahr nicht möglich ist. Dann wüsste jeder, woran er ist. Die Ungewissheit quält und frustriert, weshalb mir das Herumgeeiere langsam auf den Geist geht".

Start der Vorbereitung am 15. Juni?

Obwohl der Sportminister die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes für 15. Mai in Aussicht gestellt hat, fehlt in Kefermarkt der Glaube daran. "Es ist zwar ein Hoffnungsschimmer, ändert aber nichts daran, dass Alles in Schwebe ist. Denn sollte die Kurve wieder steigen, wird vermutlich sofort die Reißleine gezogen", ortet Wolfgang Hörmedinger weiterhin ein großes Fragezeichen. "Sollte die neue Saison tatsächlich im Herbst starten, muss spätestens am 1. Juli mit der Vorbereitung begonnen werden. Wir haben den Start der Aufbauzeit vorsorglich mit 15. Juni festgelegt, aber wenn die Regierung ihre Linie nicht ändert, kann meiner Ansicht nach im Herbst nicht gespielt werden".

Kaderplanung

Wolfgang Hörmedinger hat die Mannschaft im Winter in einer schwierigen Situation übernommen. "Zum einen war die Hinrunde enttäuschend und zum anderen haben sieben Spieler den Verein im Winter verlassen. Wir haben uns erst finden müssen, weshalb die Vorbereitung durchwachsen verlaufen ist. In dieser Phase wäre ein konstanter Trainings- und Spielbetrieb ungemein wichtig gewesen, demnach trifft uns nach dem langen Winter die erneute Pause hart", weiß der Trainer, der sich in diesen Tagen mit der Kaderplanung beschäftigt. "Es wird daran gedacht, den einen oder anderen Spieler zurückzuholen. Zudem täte uns ein Stürmer gut. Wir sehen uns vorwiegend nach jungen Spielern um und halten auch Ausschau nach einem zweiten Torwart".

