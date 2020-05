Union Unterweißenbach: "Für Profis und Amateure müssen die gleichen Bestimmungen gelten"

Details Dienstag, 05. Mai 2020 10:04

Die Union Unterweißenbach eroberte im Vorjahr den Vizemeistertitel, schrammte in der Relegation jedoch am Aufstieg vorbei. Auch im Herbst präsentierte sich die Haslinger-Elf im Vorderfeld der Tabelle und beendete die Hinrunde der 2. Klasse Nord-Mitte am vierten Platz. Die Union wollte sich auch im Frühjahr von ihrer besten Seite zeigen und im Aufstiegskampf mitmischen, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison müssen aber auch die Mühlviertler zurück an den Start. Sektionsleiter Roland Himmelbauer nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Himmelbauer, wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwarten Sie die weitere Entwicklung?

"Diese Frage ist schwer zu beantworten, zudem ist darüber schon viel gesprochen und eigentlich alles gesagt worden. Die Situation ist für alle Menschen nicht einfach, demzufolge hoffe ich auf einen positiven Verlauf und eine baldige Rückkehr zur Normalität".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Mir war schon im März klar, dass die Saison im Frühjahr nicht beendet werden kann und habe den Abbruch und die Annullierung erwartet. Auch wenn es für die Herbstmeister bzw. Top-Teams bitter ist, kann man es bekanntlich nicht allen recht machen. Grundsätzlich hätte es aber die Option gegeben, die Punkte in die nächste Saison mitzunehmen und das wäre meiner Ansicht nach auch fair gewesen".

Können Sie nachvollziehen, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Forstsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drübergefahren ist?

"Ob jung oder alt, Profis oder Amateure - alle spielen Fußball. Demnach müssen für alle die gleichen Bestimmungen gelten. Ausnahmen sind nicht das richtige Signal und sorgen für Unmut. Was für die Profis gilt muss auch für die Amateure gelten. Ich kann absolut nicht verstehen, dass die Bundesliga die aktuellen Bestimmungen aufweichen und zum Beispiel bezüglich der Quarantäne eigene Regeln möchte. Das geht gar nicht".

Freuen Sie sich auf die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist für Sie ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Wir werden am 19. Mai das Training wieder aufnehmen und die aktuellen Bestimmungen einhalten. Auch wenn ein zielführendes Training nur bedingt möglich ist, ist es besser als gar keines. Zudem steht nach einer längeren Pause das Treffen der Spieler bzw. gemeinsame Arbeiten im Vordergrund".

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Niemand weiß, wie sich die Situation entwickeln wird. Ich wünsche mir, das es im Herbst wieder losgeht, glaube aber nicht wirklich daran".

Wie ist die aktuelle Situation in ihrem Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Die Planung ist bereits angelaufen. Möglicherweise beendet der eine oder andere erfahrene Spieler seine Karriere. Auch wenn wir derzeit Gespräche mit einem Allrounder führen und ein Zugang nicht auszuschließen ist, ist lediglich eine Kaderkorrektur geplant, wird sich somit im Somer nicht viel tun".

