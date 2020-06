Union Alberndorf: "Es muss im Herbst wieder losgehen, alles andere wäre lächerlich"

Details Samstag, 13. Juni 2020 11:39

Die Union Alberndorf kam exzellent durch den Herbst, absolvierte in der 2. Klasse Nord-Mitte eine bärenstarke Hinrunde und überwinterte als Zweiter nur einen einzigen Punkt hinter dem Ligaprimus aus Gutau. Die Mühlviertler wollten sich auch im Frühjahr von ihrer besten Seite zeigen und im Aufstiegskampf ein gewichtiges Wort mitreden, aufgrund des Abbruches der Saison muss die Ott-Elf aber zurück an den Start.

"Die Aufstiegsaspiranten wurden bestraft und die Nachzügler belohnt"

"Aufgrund der außergewöhnlichen Situation war eine Fortsetzung der Meisterschaft nicht möglich, weshalb der Abbruch korrekt war. Allerdings hätte ich erwartet, dass man bei der Entscheidungsfindung den Fairness-Gedanken in den Vordergrund stellt und die Top-Teams für die erbrachten Leistungen belohnt. Mit der Annullierung der Saison haben die Verantwortlichen aber genau das Gegenteil getan, die Aufstiegsaspiranten bestraft und die Nachzügler belohnt", kann Trainer Mario Ott den Beschluss des ÖFB-Präsidiums nicht wirklich nachvollziehen. "Aber es ist nun einmal so, wie es ist und müssen die Entscheidung akzeptieren, wenngleich wir, wie auch die meisten anderen Vereine, uns eine Punktemitnahme bzw. Halbierung gewünscht hätten. Denn diese Option wäre vermutlich für alle Klubs die fairste Lösung gewesen".

"Den Verantwortlichen kommen zunehmend die Argumente abhanden"

Im oberen Mühlviertel wurde der Betrieb am 18. Mai wieder aufgenommen. "Wir haben bislang zwei Mal wöchentlich trainiert, machen jetzt eine Pause und wollen uns ab Juli sechs Wochen lang intensiv auf die neue Meisterschaft vorbereiten. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung sollte in absehbarer Zeit das Freizeichen kommen, zumal den Verantwortlichen wegen der niedrigen Fallzahlen zunehmend die Argumente abhanden kommen. Demzufolge muss es im Herbst wieder losgehen, alles andere wäre lächerlich", geht der Coach davon aus, dass spätestens im September am grünen Rasen wieder um Punkte gekämpft wird.

Linksverteidiger nimmt sich Auszeit

In Alberndorf setzt man traditionell vorwiegend auf die eigenen Spieler, dieser Philosophie bleibt die Union auch in diesem Jahr treu. "Wir haben mit ein, zwei möglichen Verstärkungen gesprochen, die Kicker haben sich jedoch für andere Vereine entschieden. Deshalb wird es auch in diesem Sommer wahrscheinlich keine Zugänge geben", so Ott. "Im Gegenteil, mit Dominik Seyer, der sich aus beruflichen Gründen eine Auszeit nimmt, steht uns der vermutlich stärkste Linksverteidiger der Liga nicht mehr zur Verfügung. Weitere Abgänge sind keine zu erwarten, auch wenn der eine oder andere Spieler Angebote von anderen Vereinen hat. In Alberndorf steht jedoch die Gemeinschaft im Vordergrund, weshalb alle Spieler bleiben sollten. Zudem rücken weitere Talente nach, wie Raphael Forster oder Elias Praher".

