Union Neumarkt/M.: "Bereiten uns auf einen planmäßigen Saisonstart vor"

Die Union Neumarkt/M. kam gut durch den Herbst, absolvierte in der 2. Klasse Nord-Mitte eine starke Hinrunde, kam als Dritter ins Ziel und überwinterte nur zwei Punkte hinter Ligaprimus Gutau. Die Wolf-Elf wollte sich auch im Frühjahr von ihrer besten Seite zeigen und im Aufstiegskampf ein entscheidendes Wort mitreden, aufgrund des Abbruches der Saison müssen die Mühlviertler aber zurück an den Start.

"Die Verantwortlichen haben sich für den leichtesten Weg entschieden"

"Nach dem starken Herbst waren wir bereit für den Aufstiegskampf und wollten bis zum Schluss mitmischen, die Corona-Pandemie ist uns aber leider in die Quere gekommen. Natürlich hat uns die Annullierung der Saison getroffen, für die souveränen Herbstmeister ist es aber noch schlimmer. In einer außergewöhnlichen Situation war es nicht einfach, eine vernünftige Lösung zu finden, die Verantwortlichen haben sich jedoch für den leichtesten Weg entschieden. Wir müssen die Entscheidung zur Kenntnis nehmen und akzeptieren und machen uns auch keine großen Gedanken darüber, ob die Entscheidung richtig oder falsch war", erklärt Sportchef Peter Kindermann.

Vorbereitungsstart am 6. Juli

Auch im Mühlviertel sieht man den bevorstehenden Restart des Spielbetriebes mit Freude und Erleichterung entgegen. "Wir haben in den letzten vier Wochen gearbeitet, ein Training mit Babyelefanten ist aber zäh. Dementsprechend groß ist die Freude darüber, dass ab nächster Woche wieder ein normales Mannschaftstraining erlaubt ist", so Kindermann. Wir bereiten uns ab 6. Juli auf einen planmäßigen Saisonstart am 16. August vor. Die Spieler haben sich in der langen Pause fitgehalten, weshalb sie im August bereit sein sollten. Wir hätten aber auch nichts dagegen, sollte es erst Anfang September wieder losgehen".

Keine Kaderveränderung

Eine Übertrittszeit hinterlässt in Neumarkt traditionell kaum oder gare keine Spuren, daran wird sich auch in diesem Sommer nichts ändern. "In den Gesprächen mit den Spielern haben wir durchwegs positive Signale erhalten und gehen davon aus, dass uns alle Kicker die Treue halten. Da wir über einen anständigen Kader verfügen, sehen wir uns nicht nach Verstärkungen um, weshalb sich am Personal nichts ändern sollte", meint der Sportchef. "Zum einen besteht kein Handlunsgbedarf, und zum anderen sind uns in einer überaus schwierigen Zeit, wie auch den meisten anderen Vereinen, aus finanziellen Gründen die Hände gebunden".

