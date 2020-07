Union Kefermarkt zieht Top-Verstärkungen an Land

Details Dienstag, 14. Juli 2020 13:16

In der zweiten Saison nach dem Abstieg in die 2. Klasse Nord-Mitte blieb die Union Kefermarkt unter den Erwartungen und stand nur am neunten Platz, ehe die Meisterschaft abgebrochen und annulliert wurde. Unter Neo-Trainer Wolfgang Hörmedinger, der im letzten Winter die Veantwortung übernommen hatte, aber noch immer auf sein Pflichtspieldebut wartet, ist die Union um die Trendwende bemüht, soll im Mühlviertel der Pfeil wieder in die richtige Richtung zeigen.

Erfolgreicher Testspielauftakt

Nach einer langen Pause fließt der Schweiß auch in Kefermarkt inzwischen wieder in Strömen. "Nach der Öffnung der Sportplätze haben wir zunächst zugewartet und den Betrieb erst im Juni wieder aufgenommen. Der Übergang zur offiziellen Vorbereitung war ein fließender und trainieren im Sommer durch", erklärt Thomas Grabner, der seit wenigen Tagen als Obmann und Sportlicher Leiter das Sagen hat. Nach einem 5:3-Sieg im ersten Testspiel gegen Arbing sind die Kicker aus Münzbach am kommenden Samstag der nächste Gegner. "Neo-Coach Hörmedinger verfolgt ein strenge Linie, hat aber ein feines Gespür und spricht zudem viel mit den Spielern. Die Winter-Vorbereitung ist nicht nach Wunsch verlaufen, jetzt passt aber alles, wird hart und intensiv gearbeitet", weiß der frischgebackene Obmann.

Neuer Torjäger und Top-Torwart

Die Union verzeichnet keinen Abgang, dem neuen Übungsleiter stehen jedoch zwei Top-Verstärkungen zur Verfügung. Torjäger Milan Durica (Langschlag) soll jene Treffer erzielen, die den Kefermarktern im vergangenen Herbst nicht geglückt waren. Auf der anderen Seite des Platzes soll Marek Kucera (Bad Kreuzen) für die nötige Stabilität sorgen, ist der neue Torwart ein starker Vertreter seiner Zunft. "Ich denke, dass wir uns vorne und hinten exzellent verstärkt haben. Da uns kein Spieler verlassen hat, ist der Kader nun etwas breiter aufgestellt und zudem die Qualität gestiegen", ist Thomas Grabner mit dem aktuellen Personal zufrieden. "Damit ist unser Transferprogramm abgeschlossen, sind in den letzten beiden Tagen der Übertrittszeit weder Zu- noch Abgänge zu erwarten".

"Wollen eine gute Rolle spielen"

Nach einer Präsenz in der unteren Tabellenregion wollen sich die Mühlviertler in der kommenden Saison erheblich steigern und streben eine klare Rangverbesserung an. "Nach dem enttäuschenden letzten Herbst geht es zunächst darum, zur nötigen Stabilität zu finden. Nicht zuletzt aufgurnd den beiden Neuerwerbungen sollten wir uns von den hinteren Plätzen entfernen können. Für einen Platz ganz vorne in der Tabelle wird es vermutlich noch reichen, wollen aber ehestmöglich die Trendwende schaffen", so Grabner. "Nach zuletzt mäßigen Leistungen wäre es vermessen, von einer Präsenz im Aufstiegskampf zu sprechen, möchten aber eine gute Rolle spielen. Da die Top-Teams aus Gutau, Alberndorf und Unterweißenbach einige Abgänge verzeichnen, ist die aktuelle Leistungsstärke der Liga schwer einzuschätzen. Meiner Ansicht nach gehört die stabile Mannschaft aus Neumarkt aber zum engsten Favoritenkreis".

