‘‘Den Jungen gehört die Zukunft!‘‘ – Reichenthals Sektionsleiter Philipp Denkmayr im Interview zur Hinrunde

Details Donnerstag, 02. Dezember 2021 17:42

Die beste Offensive der Liga, die Union Reichenthal, überwintert mit 23 Zählern am zweiten Tabellenplatz in der 2. Klasse Nord-Mitte. 40-mal durften die Mannen von Trainer Christian Kolberger in der Hinrunde jubeln. Daran möchte auch Sektionsleiter Philipp Denkmayr im Frühjahr anschließen. Weiters sprach Denkmayr im Interview mit Ligaportal über die Ziele für die Rückrunde und mögliche Transfers im Winter.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Denkmayr: ,,Summa summarum wurden unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Wir haben eine sehr junge, hungrige Mannschaft und dabei bin ich sehr stolz, dass wir am zweiten Tabellenplatz überwintern! Manchmal fehlte uns noch die Konstanz, aber ich bin optimistisch, dass wir diese auch noch verbessern können.''

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurdet ihr selbst auf dem Transfermarkt schon aktiv?

Denkmayr: ,,Wir sehen aktuell keinen Handlungsbedarf im kommenden Transferfenster, noch wird uns irgendjemand verlassen. Unsere Kader ist gut aufgestellt und man sieht ja an den Leistungen unserer 1b-Mannschaft, dass auch von unten viele Junge nachkommen, die sich die eine oder andere Minute verdient haben.''

Ligaportal: Welche Ziele habt ihr für die Rückrunde?

Denkmayr: ,,Wir möchten an unseren bisherigen Leistungen anschließen und stellen hier vor allem die Entwicklung unserer Jungen in den Vordergrund. Die Burschen sollen in die Kampfmannschaft reinwachsen, wo wir dann am Ende stehen, ist nebensächlich. Man sieht jedoch, dass unsere Nachwuchsarbeit Früchte trägt, deswegen stehen wir zurecht auf dem 2. Platz.''

Ligaportal: Wer wird Meister?

Denkmayr: ,,Wenn uns die Aufholjagd nicht gelingt, dann vermutlich Lichtenberg.'' (lacht)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!