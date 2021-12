‘‘Wichtig ist, dass wir die Saison fertigspielen können!‘‘ - Union Pierbach/Rechberg’s Obmann Lukas Lehner im Interview

Leicht hatte es die Spielgemeinschaft Pierbach/Rechberg von Anfang an nicht. Lediglich vier Zähler konnten die Mannen von Trainer Thomas Bauernfeind aus den ersten fünf Partien mitnehmen. Umso erstaunlicher die anschließende Formkurve, die am Ende der Hinrunde den dritten Platz in der 2. Klasse Nord-Mitte bedeutet. Ligaportal sprach mit Obmann Lukas Lehner über die Hinrunde.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Lehner:,, Dadurch, dass wir einen eher bescheidenen Start in die neue Saison hatten, sind wir mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Die Burschen taten sich am Anfang noch schwer, aber mit den Siegen stieg auch das Selbstvertrauen und das merkte man.‘‘

Ligaportal: Gibt/Gab es Verletzte?

Lehner:,, Gottseidank sind wir von größeren Verletzungen verschont geblieben. Ein-zwei Wochen war die längste Pause und das tat dem Mannschaftsgeschehen sicher gut.‘‘

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurdet ihr selbst auf dem Transfermarkt schon aktiv?

Lehner:,, Bis dato haben wir keine Zu- oder Abgänge im Blick. Unser Trainer führt unsere 15-,16-jährigen Burschen wirklich gut an den Erwachsenenfußball heran und somit möchten wir auch in Zukunft auf den Nachwuchs im Ort setzen. Mit den verliehenen Spielern werden wir in der Winterpause noch Gespräche führen und werden sehen was die Zeit bringt.‘‘

Ligaportal: Welche Ziele habt ihr für die Rückrunde?

Lehner:,, Wir möchten diesmal direkt von Beginn an punkten und an unsere Leistung anschließen. Ziel wäre es, wenn wir am Ende der Spielzeit am zweiten oder dritten Tabellenplatz stehen.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Lehner:,, Da müsste schon viel passieren, wenn Lichtenberg am Ende nicht Meister wird.‘‘ (lacht)