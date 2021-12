2. Klasse Nord-Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Philip Pilgerstorfer (ASV Hagenberg)

Endergebnis:



1. Philip Pilgerstorfer (ASV Hagenberg / 1811 Stimmen)

2. Timo Ruckendorfer (SPG Pregarten 1b / 1645 Stimmen)

3. Thomas Kordik (Union Gutau / 1151 Stimmen)

4. Daniel Innendorfer (Neumarkt i.M. / 880 Stimmen)

5. Thomas Mayr (SV Lichtenberg / 599 Stimmen)

6. Philipp Hackl (Pierbach/Rechberg / 456 Stimmen)

7. David Steinbichl (Union Kefermarkt / 424 Stimmen)

8. Raphael Kiesenhofer (ASV Hagenberg / 406 Stimmen)

9. Christoph Mayer (SV Lichtenberg / 366 Stimmen)

10. Stefan Vondrak (SV Lichtenberg / 345 Stimmen)

