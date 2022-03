Sandl blieb etwas unter den Erwartungen: Sektionsleiter Florian Stifter im Interview mit Ligaportal!

Details Sonntag, 27. Februar 2022 15:19

Vor zwei Jahren, als man die Saison pandemiebedingt zum ersten Mal abbrechen musste, stand der SV Sandl noch am vorletzten Tabellenplatz. Seitdem kam eine riesige Steigerung und man beendete vor dem erneuten Abbruch der Saison 2020/21 sogar auf Platz zwei!. Dieses Jahr finden sich die Jungs im Mittelfeld wieder, am 6. Tabellenplatz in der 2. Klasse Nord-Mitte. Nach dem Geschmack von Florian Stifter, Sektionsleiter vom SV Sandl, geht da aber noch viel mehr!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Stifter: ,,Wir haben uns ein wenig mehr erwartet, so ehrlich muss man sein. Punktetechnisch ist noch etwas Luft nach oben. Durch einige kleinen Blessuren haben wir immer wieder den Rhythmus verloren und konnten deshalb nicht unser gesamtes Potenzial ausschöpfen.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Stifter: ,,Ich hoffe es. Nach zwei abgebrochenen Saisonen wird es Zeit, dass wir wieder mal eine Saison beenden. Unser Kader hätte mit der 2G-Regelung kein Problem, zudem testen wir auch noch regelmäßig, um auch auf Nummer sicher zu gehen.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Stifter: ,,Einige kurzfristige Ausfälle und vereinzelt ein paar Coronafälle. Mit langfristigen Verletzungen blieben wir zum Glück verschont, hoffentlich bleibt es so.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Stifter: ,,Lichtenberg, das ist klar, aber wir sind weiterhin in Schlagdistanz um Platz zwei. Wir schauen was im Frühjahr noch alles möglich ist.‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?

Stifter: ,,Aktuell sehr gut. Wir haben auch gegen höherklassige Teams eine gute Leistung gezeigt, das macht Hoffnung fürs Frühjahr. Nächste Woche fahren wir noch auf Trainingslager, bevor es dann wieder in der Liga los geht.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Stifter: ,,Wir möchten in der Defensive besser werden und den einen oder anderen Platz gutmachen.‘‘