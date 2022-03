Trainerwechsel im Sommer zeigt noch nicht seine volle Wirkung: Kefermarkt beendet Herbst im Mittelfeld!

Details Sonntag, 27. Februar 2022 15:23

Mit Ionel Cosmin Mocea kam im Sommer ein alter Bekannter und die absolute Wunschlösung auf die Trainerbank der Kefermarkter. Sein volles Potenzial konnte der neue Trainer seitdem aber noch nicht ausschöpfen. Den Kefermarktern fehlt dabei noch etwas die Konstanz und schließen deswegen den Herbst im Mittelfeld auf Platz 7 ab. Gemeinsam mit Sektionsleiter Christoph Reisinger reflektieren wir die Hinrunde und besprechen die langfristigen Ziele!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Reisinger: ,,Etwas durchwachsen. Wir haben im Sommer einen neuen Trainer geholt, konnten aber noch nicht ganz die Ergebnisse erzielen, die wir wollten und uns erwartet haben. Wir sind nach wie vor noch etwas im Umbruch und da fehlt uns manchmal noch die Routine und das merkt man im ein oder anderen Spiel.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Reisinger: ,,Dieses Mal muss es gehen und das hoffen natürlich alle. Mir wäre kein Cluster auf einem Sportplatz oder eben in der Kabine bekannt und deswegen hoffe ich, dass wir nach zwei Jahren wieder mal eine Saison zu Ende spielen können und wieder ein wenig zur Normalität zurückkehren können.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Reisinger: ,,Corona war bei uns im Herbst kein Thema, aber kleinere Verletzungen schon eher. Immer wieder kleine Blessuren schlugen auf den Rhythmus.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Reisinger: ,,Lichtenberg, da müsste wohl schon ein Wunder passieren.‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?

Reisinger: ,,Wir hatten ein paar Coronafälle in der Vorbereitung und das hat uns ein wenig zurückgeworfen. Nichtsdestotrotz waren wir schon auf Trainingslager und schauen optimistisch auf die Rückrunde.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Reisinger: ,,Wir wollen die Jungen noch mehr in die Kampfmannschaft etablieren, damit wir auf längerer Sicht etwas besser auf Ausfälle reagieren können und auch die Jungs so langsam an den Erwachsenenfußball heranführen können. Das ist und bleibt unsere Philosophie.‘‘