Starkes Herbstende macht Unterweißenbach Hoffnung!

Die Union Unterweißenbach fanden richtig schwer in die Saison! Gerade einmal vier Punkte konnten die Jungs aus der 2000-Einwohner Gemeinde mitnehmen und gliederten sich somit von Anfang an im unteren Tabellensegment ein. Doch kurz vor Schluss fing man sich und holte noch wichtige Siege! Unter anderem ein 3:2-Sieg gegen Gutau bewies die Siegermentalität der Unterweißenbacher, da man zur Halbzeit noch mit einem 2:1-Rückstand das Nachsehen hatte. Gemeinsam mit Peter Lindner, Obmann des Vereins, sprechen wir über die Hinrunde!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Lindner: ,,Am Anfang der Saison taten wir uns noch richtig schwer, aber mit der Zeit wurde es immer besser, auch spielerisch und konnten deswegen am Ende noch wichtige Punkte einfahren. Mit vielen Verletzten tut man sich in einem kleinen, jungen Verein eben schwerer Stammspieler zu ersetzen und die Leistung hochzuhalten.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Lindner: ,,Mit dem Weg, den wir eingeschlagen sind, kommen vor allem junge Spieler nach. Wir sind der Hoffnung das mit einer guten Nachwuchsarbeit der Grundstein für die Zukunft gelegt ist.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Lindner: ,,Natürlich sind wir zuversichtlich und ich denke, dass mit dem Fall der Einschränkungen am Samstag einer Rückrunde nichts mehr im Wege steht, aber wer weiß was im Herbst ist?‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Lindner: ,,Es ging einigermaßen, wir wurden gottseidank halbwegs verschont und hatten keine langfristigen Verletzungen.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Lindner: ,,Lichtenberg, da muss schon viel passieren. Wir würden uns selber anlügen, wenn wir uns vor der Saison als möglicher Meister gesehen hätten.‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?

Lindner: ,,Sehr gut! Wir hatten einige Testspiele und waren auf Trainingslager, über 30 Mann und dadurch steigt die Motivation enorm auf die Rückrunde.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Lindner: ,,Wir möchten uns im Mittelfeld festbeißen und natürlich mehr Tore schießen, Chancen kreieren. Es wird schwer zu gewinnen, wenn das Tor vorne nicht fällt.‘‘